RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2608260926102611>
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Niro написав:Притула розкрадає бабло яке йому шлють. Його кришує зє.

Є переконливі докази цього ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11093
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:07

Вам з мокрими печатками?

  Ukrainian написав:
  Niro написав:Притула розкрадає бабло яке йому шлють. Його кришує зє.

Є переконливі докази цього ?

Вам з мокрими печатками ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29877
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2571 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:32

  Ukrainian написав:
  Niro написав:Притула розкрадає бабло яке йому шлють. Його кришує зє.

Є переконливі докази цього ?

То, что ты топишь за ЗЕ уже и так понятно

Но вот, недавно, и Поярков намекал, что Притулу из ОПы научили, как можно дерибанить бабло
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7336
З нами з: 31.08.09
Подякував: 500 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:35

flyman
Хто це на відео ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11093
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 20:42

Россия резко увеличила морской экспорт нефти в преддверии вступления в силу эмбарго ЕС 5 декабря.

Это называется «перед смертью не надышишься».

По всей видимости, нефть отгружается в том числе и из запасов в расчете, что когда эмбарго вступит в силу и снизится экспорт, какое-то время удастся работать «на склад». Вопрос, конечно, в цене такой панической распродажи. Вряд ли она идет без солидного дисконта.

Российский уголь также отгружается в Индию с фантастической скидкой в 70% от цены. Проблема здесь несколько иная: пропускная способность железной дороги еще выдерживает увеличение поставок, а вот терминалы - уже нет. Поэтому возникают огромные «пробки» в сторону Китая, что само по себе существенно снижает грузооборот в связи с простоем вагонов.

Инфраструктура - такая штука, которую волевым решением не создашь, вкладываться в нее нужно было годы назад, но зачем эти ненужные затраты, если всё было тип-топ? Кто же знал, что главному позарез потребуются Бердичев с Ахтыркой?

В Воронеже из-за санкций закрылся крематорий

Он проработал меньше трех лет, сообщает «7х7». Произведённая в Чехии печь сломалась, а детали для нее невозможно закупить из-за санкций.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14887
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:14

  Ukrainian написав:flyman
Хто це на відео ?

Той, кому флуман теж НЕ донатить. :lol:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8225
З нами з: 15.02.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:16

  Hotab написав:
  Ukrainian написав:flyman
Хто це на відео ?

Той, кому флуман теж НЕ донатить. :lol:

уважно слідкую за хеппі сторі як твій родич почав заробляти в ІТ єври,
йому добре, нічого не мав, то нічого не втратив.
Жив по Швабрі: "у вас нічого нема і ви щасливі".
Тепер появилися єври, і почалися гємор та невдобні вопроси.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лис, 2022 21:19, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29877
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2571 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:18

  flyman написав:
  Hotab написав:
  Ukrainian написав:flyman
Хто це на відео ?

Той, кому флуман теж НЕ донатить. :lol:

уважно слідкую за хеппі сторі як твій родич почав заробляти в ІТ єври

Звідки буде сторі, якщо це його (не мої) єври і його життя?))
У нас є лише одна відкрита на огляд хепі сторі: 100 доларів на місяць і життя в підвалі.

  flyman написав:йому добре, нічого не мав, то нічого не втратив

Так, вірно. Втрачають завжди скряги, які не вкладають в безпеку своєї країни, а все в золотий горщик. КХ не дасть збрехати. Це чекає і на тебе.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8225
З нами з: 15.02.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:27

  Hotab написав:Так, вірно. Втрачають завжди скряги, які не вкладають в безпеку своєї країни, а все в золотий горщик. КХ не дасть збрехати. Це чекає і на тебе.

Скільки ПВО закупили олігархи? Ті що в Форбс сотці.
Ті ж власники Нібулону може подали приклад?
Чи все в асфальт пішло і на маленькі хатинки в Швейцарії/Лондоні?
Все ще "щипаєте гусаків"? Чи вже козлів доїте для наповнення дірявого бюджета?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 лис, 2022 21:32, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29877
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2571 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:30

  flyman написав:
  Hotab написав:Так, вірно. Втрачають завжди скряги, які не вкладають в безпеку своєї країни, а все в золотий горщик. КХ не дасть збрехати. Це чекає і на тебе.

Скільки ПВО закупили олігархи? Ті що в Форбс сотці.
Ті ж власники Нібулону може подали приклад?

Та ясно, що поки хоча б хтось є, хто не допомагає своїй державі, флуман завжди покаже на нього пальцем і скаже "я теж не буду". :lol:

  flyman написав:Все ще "щипаєте гусаків

Пробував КХ щипати, так він вважав, як і ти, себе розумнішим. Зараз його самого більше не чути, а в горщик мабуть зек з Вологди спустошив і наsрав в нього. Що він зробив з дружиною КХ - то вже ми не дізнаємось. Але який впертий був козарлюга!! Теж кричав "кролю по морді, а не військовий збір".
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 08 лис, 2022 21:34, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8225
З нами з: 15.02.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1898 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 2608260926102611>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106684
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 470834
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4187
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3173)
08.11.2022 21:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.