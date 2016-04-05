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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2608260926102611
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:32

  Ukrainian написав:flyman
Хто це на відео ?

https://www.chesno.org/politician/28466/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:34

  Мизантрóп написав:
  Ukrainian написав:flyman
Хто це на відео ?

https://www.chesno.org/politician/28466/

хоть не з миротворця
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:59

  Hotab написав:Так, вірно. Втрачають завжди скряги, які не вкладають в безпеку своєї країни, а все в золотий горщик. КХ не дасть збрехати. Це чекає і на тебе.

До речі, а де цей святоша ?
Як його цитування Біблії сприяло на рашистів ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 22:20

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https://biz.today.ua/ru/v-ukrenergo-naz ... rychestva/

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 22:22

  pesikot написав:
  Hotab написав:Так, вірно. Втрачають завжди скряги, які не вкладають в безпеку своєї країни, а все в золотий горщик. КХ не дасть збрехати. Це чекає і на тебе.

До речі, а де цей святоша ?
Як його цитування Біблії сприяло на рашистів ?

Була від когось інфа, що не виключено його перебування в сиренькій земельці від зброї ЗСУ. Звичайно ж після того, як його могилізували в ордло.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 22:46

  juristkostya написав:
  prodigy написав:Французький президент Еммануель Макрон під час пресконференції в Єгипті на саміті COP27 заявив, що підтримує проведення мирних переговорів між Україною та Росією на умовах Києва у той час, коли це буде зручно Україні, повідомляє Європейська правда.
За словами Макрона, Україна має "у якийсь момент" відновити переговори, щоб покласти край війні.
"Я зі свого боку, як і раніше, переконаний і припускаю, що навіть зараз, у якийсь момент, нам доведеться повернутися за стіл переговорів", - заявив французький президент, додавши, втім, що це слід "зробити в рамках умовах та у терміни, які будуть обрані Україною".
"У мене питання до „миротворців“: а що ви маєте на увазі під словом „переговори“? Російські ультиматуми відомі: „Ми приїхали на танках. Визнайте поразку та втрату територій“. Ці умови є неприйнятними. Тож про що говорити? Чи ви просто ховаєте у слові „врегулювання“ слово „капітуляція“?", — написав Подоляк у себе у Twitter.
разговор глухого со слепым. Макрон сказал, что условия и момент переговоров должны исходить от нас, но все равно найдутся желающие покричать про капитуляцию.

Уже кричить :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 22:52

Росія відправила 140 млн євро готівкою та кілька захоплених британських та американських озброєнь до Ірану в обмін на десятки смертоносних безпілотників, які РФ використовує у війні проти України. Про це повідомляє Sky News з посиланням на неназване джерело у сфері безпеки.
За словами співрозмовника журналістів, російський військовий літак таємно перевіз гроші та три види боєприпасів – британську протитанкову ракету NLAW, американську протитанкову ракету Javelin і зенітну ракету Stinger – в аеропорт Тегерана вранці 20 серпня.
Ця зброя була частиною партії військової допомоги Британії та США, призначеної для українських військовослужбовців, яка, за словами джерела, "потрапила до рук Росії". Співрозмовник журналістів сказав, що це озброєння може дати іранському Корпусу вартових ісламської революції можливість вивчати західні технології та потенційно копіювати їх... https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... a-sky-news
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 22:55

Володимир Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні на 90 днів. Відповідні законопроєкти під номером 8189 та 8190 президент вніс до Верховної Ради. Для того, щоб рішення набули чинності, їх має підтримати більшість депутатів. https://www.bbc.com/ukrainian/news-63552545
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