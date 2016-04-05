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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2608260926102611
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 23:41

На правому березі пішов рух. По різним даним, звільнено від половини Снігурівки до всієї повністю. Взяття цього укріпленого пункту відкриває дорогу до околиць Херсону і вихід до мосту.
Чекаємо на ранок.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 00:57

  vitaliian написав:Зображення
https://biz.today.ua/ru/v-ukrenergo-naz ... rychestva/

Предлагаю отключить тв вещание. Для молодых есть интернет, для пожилых радио.

Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?
Damien
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