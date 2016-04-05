На правому березі пішов рух. По різним даним, звільнено від половини Снігурівки до всієї повністю. Взяття цього укріпленого пункту відкриває дорогу до околиць Херсону і вихід до мосту.
Чекаємо на ранок.
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Додано: Вів 08 лис, 2022 23:41
На правому березі пішов рух. По різним даним, звільнено від половини Снігурівки до всієї повністю. Взяття цього укріпленого пункту відкриває дорогу до околиць Херсону і вихід до мосту.
Чекаємо на ранок.
Додано: Сер 09 лис, 2022 00:57
Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?
Додано: Сер 09 лис, 2022 03:27
А сама иллюстрация, где в заголовке "сколько потребляют _тока_", а ниже приводится величина _выполняемой_работы_?...
Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики и общеобязательного среднего образования - как об стенку горохом.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 09 лис, 2022 03:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лис, 2022 03:33
Если правильно помню, 24 февраля он встретил в Донецке, так что, ничего хорошего с ним произойти не могло.
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