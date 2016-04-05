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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 лис, 2022 23:41
На правому березі пішов рух. По різним даним, звільнено від половини Снігурівки до всієї повністю. Взяття цього укріпленого пункту відкриває дорогу до околиць Херсону і вихід до мосту.
Чекаємо на ранок.
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Hotab
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Додано: Сер 09 лис, 2022 00:57
Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии
.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?
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Damien
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Додано: Сер 09 лис, 2022 03:27
Damien написав:
Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии
.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?
А сама иллюстрация, где в заголовке "сколько потребляют _тока_", а ниже приводится величина _выполняемой_работы_?...
Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики и общеобязательного среднего образования - как об стенку горохом.
Востаннє редагувалось juristkostya
в Сер 09 лис, 2022 03:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 03:33
pesikot написав: Hotab написав:
Так, вірно. Втрачають завжди скряги, які не вкладають в безпеку своєї країни, а все в золотий горщик. КХ не дасть збрехати
. Це чекає і на тебе.
До речі, а де цей святоша ?
Як його цитування Біблії сприяло на рашистів ?
Если правильно помню, 24 февраля он встретил в Донецке, так что, ничего хорошего с ним произойти не могло.
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juristkostya
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Додано: Сер 09 лис, 2022 04:13
juristkostya написав:
Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики и общеобязательного среднего образования - как об стенку горохом
плохо с юмором? Вы ж не на работе. Эту статью в принципе нельзя рассматривать серьезно.
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vitaliian
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Додано: Сер 09 лис, 2022 05:13
vitaliian написав: juristkostya написав:
Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики и общеобязательного среднего образования - как об стенку горохом
плохо с юмором? Вы ж не на работе. Эту статью в принципе нельзя рассматривать серьезно.
юмор на электрическую тематику выглядит несколько иначе.
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juristkostya
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Додано: Сер 09 лис, 2022 06:04
flyman написав:
Скільки ПВО закупили олігархи?
Як які.
КХ останні повідомлення від 9 березня 2022 потер, хоча є їх шматки у тих, хто з ним дискутував у цій гілці. Є форумчани, які якось з ним тісніше були в контакті, могли би поточнити. Але варіант, що вже йому не до горщиків дуже реальний.
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Ой+
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