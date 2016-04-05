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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2609261026112612>
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 23:41

На правому березі пішов рух. По різним даним, звільнено від половини Снігурівки до всієї повністю. Взяття цього укріпленого пункту відкриває дорогу до околиць Херсону і вихід до мосту.
Чекаємо на ранок.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 00:57

  vitaliian написав:Зображення
https://biz.today.ua/ru/v-ukrenergo-naz ... rychestva/

Предлагаю отключить тв вещание. Для молодых есть интернет, для пожилых радио.

Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 03:27

  Damien написав:
  vitaliian написав:Зображення
https://biz.today.ua/ru/v-ukrenergo-naz ... rychestva/

Предлагаю отключить тв вещание. Для молодых есть интернет, для пожилых радио.

Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?

А сама иллюстрация, где в заголовке "сколько потребляют _тока_", а ниже приводится величина _выполняемой_работы_?...
Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики и общеобязательного среднего образования - как об стенку горохом.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 09 лис, 2022 03:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 03:33

  pesikot написав:
  Hotab написав:Так, вірно. Втрачають завжди скряги, які не вкладають в безпеку своєї країни, а все в золотий горщик. КХ не дасть збрехати. Це чекає і на тебе.

До речі, а де цей святоша ?
Як його цитування Біблії сприяло на рашистів ?

Если правильно помню, 24 февраля он встретил в Донецке, так что, ничего хорошего с ним произойти не могло.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 04:13

  juristkostya написав:Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики и общеобязательного среднего образования - как об стенку горохом
плохо с юмором? Вы ж не на работе. Эту статью в принципе нельзя рассматривать серьезно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 05:13

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики и общеобязательного среднего образования - как об стенку горохом
плохо с юмором? Вы ж не на работе. Эту статью в принципе нельзя рассматривать серьезно.
юмор на электрическую тематику выглядит несколько иначе.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 06:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Скільки ПВО закупили олігархи?

Як які.
Міноборони підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/mino ... 68575.html
Компанія Roshen профінансувала зміцнення протиповітряної оборони Києва – Полторак https://mind.ua/news/20184615-kompaniya ... a-poltorak

КХ останні повідомлення від 9 березня 2022 потер, хоча є їх шматки у тих, хто з ним дискутував у цій гілці. Є форумчани, які якось з ним тісніше були в контакті, могли би поточнити. Але варіант, що вже йому не до горщиків дуже реальний.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 08:38

вибори в США напряму не стосуються теми гілки
результати виборів будуть опосередковано впливати на об'єм допомоги від Америки

https://www.theguardian.com/us-news/ng- ... s-congress

станом на час

Сенат 47/47
Палата представників США 154 демократи /189 республ
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 08:46

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики и общеобязательного среднего образования - как об стенку горохом
плохо с юмором? Вы ж не на работе. Эту статью в принципе нельзя рассматривать серьезно.
юмор на электрическую тематику выглядит несколько иначе.
Подайте на них в суд
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 08:50

  ТИХИЙ написав:Володимир Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні на 90 днів. Відповідні законопроєкти під номером 8189 та 8190 президент вніс до Верховної Ради. Для того, щоб рішення набули чинності, їх має підтримати більшість депутатів. https://www.bbc.com/ukrainian/news-63552545

чим довше воєнний стан - тим більше бабла від союзників
flyman
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