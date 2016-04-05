На правому березі пішов рух. По різним даним, звільнено від половини Снігурівки до всієї повністю. Взяття цього укріпленого пункту відкриває дорогу до околиць Херсону і вихід до мосту. Чекаємо на ранок.
Предлагаю отключить тв вещание. Для молодых есть интернет, для пожилых радио.
Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?
Предлагаю отключить тв вещание. Для молодых есть интернет, для пожилых радио.
Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?
А сама иллюстрация, где в заголовке "сколько потребляют _тока_", а ниже приводится величина _выполняемой_работы_?... Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики и общеобязательного среднего образования - как об стенку горохом.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 09 лис, 2022 03:37, всього редагувалось 1 раз.
КХ останні повідомлення від 9 березня 2022 потер, хоча є їх шматки у тих, хто з ним дискутував у цій гілці. Є форумчани, які якось з ним тісніше були в контакті, могли би поточнити. Але варіант, що вже йому не до горщиків дуже реальний.
ТИХИЙ написав:Володимир Зеленський пропонує продовжити мобілізацію та воєнний стан в Україні на 90 днів. Відповідні законопроєкти під номером 8189 та 8190 президент вніс до Верховної Ради. Для того, щоб рішення набули чинності, їх має підтримати більшість депутатів. https://www.bbc.com/ukrainian/news-63552545
чим довше воєнний стан - тим більше бабла від союзників