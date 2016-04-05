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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 лис, 2022 08:51
prodigy написав:
вибори в США напряму не стосуються теми гілки
вчера читал на тему выборов аналитику, считается что обе стороны заинтересованы в ослаблении Китая, поскольку Китай для США это красная тряпка, а РФ просто территории с полудурками, их там даже врагами не считают. Поэтому на борьбу с РФ серьезное оружие не дают, оно для борьбы с Китаем.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:14
оказывается Израиль разбомбил в сирии 2 самолёта с шахедами...
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edvardd
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:16
pesikot написав:
До речі, а де цей святоша ?
Як його цитування Біблії сприяло на рашистів ?
а хто це? якась з легенд форума?
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:18
juristkostya написав:
А сама иллюстрация, где в заголовке "сколько потребляют _тока_", а ниже приводится величина _выполняемой_работы_?...
Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики
80 кВт/год це за місяць?
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:28
Letusrock написав: juristkostya написав:
А сама иллюстрация, где в заголовке "сколько потребляют _тока_", а ниже приводится величина _выполняемой_работы_?...
Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики
80 кВт/год це за місяць?
за весь срок службы изделия
Letusrock написав: pesikot написав:
До речі, а де цей святоша ?
Як його цитування Біблії сприяло на рашистів ?
а хто це? якась з легенд форума?
руzzкий Чайников с альфы любя его называл кизяк-характерник
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:40
edvardd написав:
оказывается Израиль разбомбил в сирии 2 самолёта с шахедами...
Байден выступил с заявой, что пора освобождать Иран. Я так понимаю от неонацистов.
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