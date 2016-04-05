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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2610261126122613>
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 08:51

  prodigy написав:вибори в США напряму не стосуються теми гілки
вчера читал на тему выборов аналитику, считается что обе стороны заинтересованы в ослаблении Китая, поскольку Китай для США это красная тряпка, а РФ просто территории с полудурками, их там даже врагами не считают. Поэтому на борьбу с РФ серьезное оружие не дают, оно для борьбы с Китаем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:14

оказывается Израиль разбомбил в сирии 2 самолёта с шахедами...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:До речі, а де цей святоша ?
Як його цитування Біблії сприяло на рашистів ?


а хто це? якась з легенд форума?
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:А сама иллюстрация, где в заголовке "сколько потребляют _тока_", а ниже приводится величина _выполняемой_работы_?...
Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики


80 кВт/год це за місяць?
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:28

  Letusrock написав:
  juristkostya написав:А сама иллюстрация, где в заголовке "сколько потребляют _тока_", а ниже приводится величина _выполняемой_работы_?...
Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики


80 кВт/год це за місяць?

за весь срок службы изделия

  Letusrock написав:
  pesikot написав:До речі, а де цей святоша ?
Як його цитування Біблії сприяло на рашистів ?


а хто це? якась з легенд форума?
руzzкий Чайников с альфы любя его называл кизяк-характерник :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:40

  edvardd написав:оказывается Израиль разбомбил в сирии 2 самолёта с шахедами...

Байден собрался освобождать Иран. Я так понимаю от неонацистов.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:54

  Damien написав:Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?

У Вас точно не техническое образование.
Стирать и сыть посуду в ПММ нужно только ночью.
Умные люди даже кнопки отсроченного старта на каждую стиралку ставят.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:56

Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідні зміни для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро наступного року, пише Bloomberg з посиланням на джерела.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:06

  UA написав:
  Damien написав:Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?

У Вас точно не техническое образование.
Стирать и сыть посуду в ПММ нужно только ночью.
Умные люди даже кнопки отсроченного старта на каждую стиралку ставят.


Damien мав на увазі що написано тупо : правильно мало бути що вартісь енергії вночі дешевша (для двотарифних лічильників) та менше навантаження на мережу.... а не машинка споживає менше енергії вночі(!!??)
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:11

Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники
vitaliian
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