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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 лис, 2022 08:51
prodigy написав:
вибори в США напряму не стосуються теми гілки
вчера читал на тему выборов аналитику, считается что обе стороны заинтересованы в ослаблении Китая, поскольку Китай для США это красная тряпка, а РФ просто территории с полудурками, их там даже врагами не считают. Поэтому на борьбу с РФ серьезное оружие не дают, оно для борьбы с Китаем.
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vitaliian
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:14
оказывается Израиль разбомбил в сирии 2 самолёта с шахедами...
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edvardd
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:16
pesikot написав:
До речі, а де цей святоша ?
Як його цитування Біблії сприяло на рашистів ?
а хто це? якась з легенд форума?
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Letusrock
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:18
juristkostya написав:
А сама иллюстрация, где в заголовке "сколько потребляют _тока_", а ниже приводится величина _выполняемой_работы_?...
Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики
80 кВт/год це за місяць?
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:28
Letusrock написав: juristkostya написав:
А сама иллюстрация, где в заголовке "сколько потребляют _тока_", а ниже приводится величина _выполняемой_работы_?...
Позорище. Каждый день прошу формучан пропускать цитируемые статьи через фильтр хотя бы бытовой логики
80 кВт/год це за місяць?
за весь срок службы изделия
Letusrock написав: pesikot написав:
До речі, а де цей святоша ?
Як його цитування Біблії сприяло на рашистів ?
а хто це? якась з легенд форума?
руzzкий Чайников с альфы любя его называл кизяк-характерник
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Мизантрóп
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:40
edvardd написав:
оказывается Израиль разбомбил в сирии 2 самолёта с шахедами...
Байден собрался освобождать Иран. Я так понимаю от неонацистов.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:54
Damien написав:
Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии
.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?
У Вас точно не техническое образование.
Стирать и сыть посуду в ПММ нужно только ночью.
Умные люди даже кнопки отсроченного старта на каждую стиралку ставят.
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UA
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Додано: Сер 09 лис, 2022 09:56
Угорщина заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідні зміни для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро наступного року, пише Bloomberg з посиланням на джерела.
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slowpoke
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:06
UA написав: Damien написав:
Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии
.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?
У Вас точно не техническое образование.
Стирать и сыть посуду в ПММ нужно только ночью.
Умные люди даже кнопки отсроченного старта на каждую стиралку ставят.
Damien мав на увазі що написано тупо : правильно мало бути що вартісь енергії вночі дешевша (для двотарифних лічильників) та менше навантаження на мережу.... а не машинка споживає менше енергії вночі(!!??)
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Letusrock
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Додано: Сер 09 лис, 2022 10:11
Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники
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vitaliian
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