Damien написав:Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?
У Вас точно не техническое образование. Стирать и сыть посуду в ПММ нужно только ночью. Умные люди даже кнопки отсроченного старта на каждую стиралку ставят.
Damien мав на увазі що написано тупо : правильно мало бути що вартісь енергії вночі дешевша (для двотарифних лічильників) та менше навантаження на мережу.... а не машинка споживає менше енергії вночі(!!??)
Для обывателя не нужны нудные подробности. При стирке в темноте, бельё получается чище и дольше не пачкается. На этом и хватит.
mephala написав:таки додовбали Притулу. Як і з супутником повинен витрачати свій час щоб декотрим пояснити. А міг з користю свій час витратити а не на оці виправдовування. Я вже мовчу про мотання нервів подібними закидонами від "спеців".
Никто его не просил бы отчитываться, если бы к первым его сборам не было вопросов, а потом ко вторым ещё больше вопросов. Он делает большое дело как и все те, кто участвует в волонтёрской деятельности и помогают нашим ЗСУ. Но, следует помнить, что все цены можно найти в открытом доступе, а людям, которые кидали свои, а некоторые и послелние, средства хотят видеть подробную отчётность, как это делают все фонды включая "повернись живим" (если не ошибаюсь то "повернись живим"имеет право на покупку оружия (если нет, то поправьте меня).
Есть некоторые вопросы к собираемой за сутки сумме, она реально очень большая. Учитывая, что одновременно работают сотни волонтёрских групп и десятки фондов. То есть, чисто моё мнение, что такую сумму, без мега крупных донатов, за сутки собрать практически нереально.
Притула очень давно метит в большую политику, поэтому ответы у него соответствующие Уже даже в статье фигурируют некие крупные перекупщики,которые готовы отдать спартан за 100куе шт.))после того, как скупят у всех по цене до 50. Из статьи сначало так
ті ціни, які були на ринку ще кілька місяців тому, зараз не є актуальними. Великі компанії скупляють у менших продавців більшість наявних на ринку Спартанів і монопольно правлять достатньо високу ціну в межах $100К.
Потом это
Ми знаємо, що коли нам Спартани показують за 100 000 фунтів (а саме з цієї ціни починалися переговори) – завжди потрібно рити і знаходити реальних власників, а не хапати у першого посередника з довгого ланцюга посередників”
Зеленський помякшив свою позицію щодо переговорів з Росією
Американське видання нагадує про виступ Зеленського у понеділок, у якому той перерахував п'ять основних умов миру з Росією: - відновлення територіальної цілісності України; - повага до статуту ООН; - виплата компенсацій за завдані під час війни збитки; - покарання всіх винних у злочинах; - надання гарантій, що війна не повториться. https://www.bbc.com/ukrainian/news-63567149
Тобто "говоритиму тільки з іншим президентом" вже не має. Як на мене, зради в цьому немає. І з іншого боку - це дійсно крок назустріч в очах голубів із західних суспільств.