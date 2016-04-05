Додано: Сер 09 лис, 2022 10:40

mephala написав: таки додовбали Притулу. Як і з супутником повинен витрачати свій час щоб декотрим пояснити. А міг з користю свій час витратити а не на оці виправдовування. Я вже мовчу про мотання нервів подібними закидонами від "спеців".



Притула пояснив, чому британські Spartan коштують дорожче, ніж купив Порошенко таки додовбали Притулу. Як і з супутником повинен витрачати свій час щоб декотрим пояснити. А міг з користю свій час витратити а не на оці виправдовування. Я вже мовчу про мотання нервів подібними закидонами від "спеців".

ті ціни, які були на ринку ще кілька місяців тому, зараз не є актуальними. Великі компанії скупляють у менших продавців більшість наявних на ринку Спартанів і монопольно правлять достатньо високу ціну в межах $100К.



Потом это



Ми знаємо, що коли нам Спартани показують за 100 000 фунтів (а саме з цієї ціни починалися переговори) – завжди потрібно рити і знаходити реальних власників, а не хапати у першого посередника з довгого ланцюга посередників”

Никто его не просил бы отчитываться, если бы к первым его сборам не было вопросов, а потом ко вторым ещё больше вопросов. Он делает большое дело как и все те, кто участвует в волонтёрской деятельности и помогают нашим ЗСУ. Но, следует помнить, что все цены можно найти в открытом доступе, а людям, которые кидали свои, а некоторые и послелние, средства хотят видеть подробную отчётность, как это делают все фонды включая "повернись живим" (если не ошибаюсь то "повернись живим"имеет право на покупку оружия (если нет, то поправьте меня).Есть некоторые вопросы к собираемой за сутки сумме, она реально очень большая. Учитывая, что одновременно работают сотни волонтёрских групп и десятки фондов. То есть, чисто моё мнение, что такую сумму, без мега крупных донатов, за сутки собрать практически нереально.Притула очень давно метит в большую политику, поэтому ответы у него соответствующиеУже даже в статье фигурируют некие крупные перекупщики,которые готовы отдать спартан за 100куе шт.))после того, как скупят у всех по цене до 50.Из статьи сначало так