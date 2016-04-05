Або "простір для маневру".
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Додано: Сер 09 лис, 2022 11:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 09 лис, 2022 11:59
А что раньше были др. условия переговоров???
Раша уже не на какие переговоры не захочет.
А если и захочет, то
1. Крым рашин.
2. Донбасс рашин.
3. Виновных нет.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 09 лис, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лис, 2022 12:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 09 лис, 2022 12:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
17 мгновений весны, война идёт, а уже ведутся переговоры в Швейцарии о разделе мира. Потом их только лидеры подписали на камеру.
Так и сейчас я думаю, встречи и переговоры тайно ведутся между рашей и др. гос-ми посредниками, где может и мы рядом на стуле сидим и обсуждаем каждый пункт.
Додано: Сер 09 лис, 2022 12:17
Схоже, це у вас воно не техничне, бо не розумієте написаного.
Енергії машинки споживають однаково, як вдень, так і вночі.
Інша справа, що вночі може бути НИЖЧА ЦІНА...
Додано: Сер 09 лис, 2022 12:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цікава інформація.
Пишуть що мінфін оркостану потратив станом на кінець 3 кварталу потратив 166.5 млрд. рублів на соціальні виплати учасникам так званої СВО та їх сімям(маєтсья на увазі загибель або інвілідність).
Це означає, що близько 15 тис. безповоротних втрат(смерть або інвалідність) уже оплачено мінфіном станом на 1 жовтня.
Якщо до цього додати ДНРівців, вагнерівців, зниклих безвісти, та тих, хто знаходиться в процесі оформлення допомоги, то думаю, мала б вийти цифра блиська до зазвітованих на той момент нашим генштабом(58 тис).
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