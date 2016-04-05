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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2610261126122613
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:По суті це умови капітуляції рашки.

Або "простір для маневру".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:59

А что раньше были др. условия переговоров???
Раша уже не на какие переговоры не захочет.
А если и захочет, то
1. Крым рашин.
2. Донбасс рашин.
3. Виновных нет.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 09 лис, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:А что раньше были др. условия переговоров???
Раша уже не на какие переговоры не захочет.

Раніше Зеленський говорив, що з цим президентом Росії ніяких переговорів бути не може.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Раніше Зеленський говорив, що з цим президентом Росії ніяких переговорів бути не може.
17 мгновений весны, война идёт, а уже ведутся переговоры в Швейцарии о разделе мира. Потом их только лидеры подписали на камеру.
Так и сейчас я думаю, встречи и переговоры тайно ведутся между рашей и др. гос-ми посредниками, где может и мы рядом на стуле сидим и обсуждаем каждый пункт.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:17

  UA написав:
  Damien написав:Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?

У Вас точно не техническое образование.
Стирать и сыть посуду в ПММ нужно только ночью.
Умные люди даже кнопки отсроченного старта на каждую стиралку ставят.

Схоже, це у вас воно не техничне, бо не розумієте написаного.
Енергії машинки споживають однаково, як вдень, так і вночі.
Інша справа, що вночі може бути НИЖЧА ЦІНА...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікава інформація.
Пишуть що мінфін оркостану потратив станом на кінець 3 кварталу потратив 166.5 млрд. рублів на соціальні виплати учасникам так званої СВО та їх сімям(маєтсья на увазі загибель або інвілідність).
Це означає, що близько 15 тис. безповоротних втрат(смерть або інвалідність) уже оплачено мінфіном станом на 1 жовтня.
Якщо до цього додати ДНРівців, вагнерівців, зниклих безвісти, та тих, хто знаходиться в процесі оформлення допомоги, то думаю, мала б вийти цифра блиська до зазвітованих на той момент нашим генштабом(58 тис).
https://paperpaper.ru/papernews/2022/11/8/rossiya-potratila-na-vyplaty-pogibshim/
sashaqbl
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