sashaqbl написав:Раніше Зеленський говорив, що з цим президентом Росії ніяких переговорів бути не може.
17 мгновений весны, война идёт, а уже ведутся переговоры в Швейцарии о разделе мира. Потом их только лидеры подписали на камеру. Так и сейчас я думаю, встречи и переговоры тайно ведутся между рашей и др. гос-ми посредниками, где может и мы рядом на стуле сидим и обсуждаем каждый пункт.
Damien написав:Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?
У Вас точно не техническое образование. Стирать и сыть посуду в ПММ нужно только ночью. Умные люди даже кнопки отсроченного старта на каждую стиралку ставят.
Схоже, це у вас воно не техничне, бо не розумієте написаного. Енергії машинки споживають однаково, як вдень, так і вночі. Інша справа, що вночі може бути НИЖЧА ЦІНА...
Цікава інформація. Пишуть що мінфін оркостану потратив станом на кінець 3 кварталу потратив 166.5 млрд. рублів на соціальні виплати учасникам так званої СВО та їх сімям(маєтсья на увазі загибель або інвілідність). Це означає, що близько 15 тис. безповоротних втрат(смерть або інвалідність) уже оплачено мінфіном станом на 1 жовтня. Якщо до цього додати ДНРівців, вагнерівців, зниклих безвісти, та тих, хто знаходиться в процесі оформлення допомоги, то думаю, мала б вийти цифра блиська до зазвітованих на той момент нашим генштабом(58 тис). https://paperpaper.ru/papernews/2022/11/8/rossiya-potratila-na-vyplaty-pogibshim/
sashaqbl написав:Зеленський помякшив свою позицію щодо переговорів з Росією
Американське видання нагадує про виступ Зеленського у понеділок, у якому той перерахував п'ять основних умов миру з Росією: - відновлення територіальної цілісності України; - повага до статуту ООН; - виплата компенсацій за завдані під час війни збитки; - покарання всіх винних у злочинах; - надання гарантій, що війна не повториться. https://www.bbc.com/ukrainian/news-63567149
Тобто "говоритиму тільки з іншим президентом" вже не має. Як на мене, зради в цьому немає. І з іншого боку - це дійсно крок назустріч в очах голубів із західних суспільств.
sashaqbl написав:Раніше Зеленський говорив, що з цим президентом Росії ніяких переговорів бути не може.
17 мгновений весны, война идёт, а уже ведутся переговоры в Швейцарии о разделе мира. Потом их только лидеры подписали на камеру. Так и сейчас я думаю, встречи и переговоры тайно ведутся между рашей и др. гос-ми посредниками, где может и мы рядом на стуле сидим и обсуждаем каждый пункт.
sashaqbl написав:Цікава інформація. Пишуть що мінфін оркостану потратив станом на кінець 3 кварталу потратив 166.5 млрд. рублів на соціальні виплати учасникам так званої СВО та їх сімям(маєтсья на увазі загибель або інвілідність). Це означає, що близько 15 тис. безповоротних втрат(смерть або інвалідність) уже оплачено мінфіном станом на 1 жовтня. Якщо до цього додати ДНРівців, вагнерівців, зниклих безвісти, та тих, хто знаходиться в процесі оформлення допомоги, то думаю, мала б вийти цифра блиська до зазвітованих на той момент нашим генштабом(58 тис). https://paperpaper.ru/papernews/2022/11/8/rossiya-potratila-na-vyplaty-pogibshim/
взагалі для нас немає значення яка там реальна цифра (це ж не балли таблицю коефіціентів УЕФА)
в рф намагаються уникнути виплат "гробових" 7млн тому якщо нема трупа, то труп не шукають (краще зарахувати до зниклих без вісті) як екіпаж крейсера москва
Суд в аннексированном Севастополе признал погибшими 17 военнослужащих с крейсера "Москва", об этом стало известно 3 ноября. Ранее они числились пропавшими без вести. Решения о признании моряков умершими суд выносил с 23 июня по 20 сентября. Заседания проходили в закрытом режиме, ни один вердикт не был обжалован. Интересы семей погибших солдат в суде представляли командир части и военная прокуратура, пишет Радио Свобода.
"Это экономия": журналист заявил, что РФ ударила артиллерией по поезду с телами своих 200-х