sashaqbl написав:Зеленський помякшив свою позицію щодо переговорів з Росією
Американське видання нагадує про виступ Зеленського у понеділок, у якому той перерахував п'ять основних умов миру з Росією: - відновлення територіальної цілісності України; - повага до статуту ООН; - виплата компенсацій за завдані під час війни збитки; - покарання всіх винних у злочинах; - надання гарантій, що війна не повториться. https://www.bbc.com/ukrainian/news-63567149
Тобто "говоритиму тільки з іншим президентом" вже не має. Як на мене, зради в цьому немає. І з іншого боку - це дійсно крок назустріч в очах голубів із західних суспільств.
а до 18/60 коли пом"ягшить?
А зачем? -- после заявлений министерки соц-политики -- "не спешите возвращаться на зиму" -- в Украине остались только истинные патриоты -- а им эти пом"ягшить нафиг не нужны...