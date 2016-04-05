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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2611261226132614
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:17

  flyman написав:
  sashaqbl написав:Зеленський помякшив свою позицію щодо переговорів з Росією
Американське видання нагадує про виступ Зеленського у понеділок, у якому той перерахував п'ять основних умов миру з Росією:
- відновлення територіальної цілісності України;
- повага до статуту ООН;
- виплата компенсацій за завдані під час війни збитки;
- покарання всіх винних у злочинах;
- надання гарантій, що війна не повториться.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-63567149

Тобто "говоритиму тільки з іншим президентом" вже не має. Як на мене, зради в цьому немає. І з іншого боку - це дійсно крок назустріч в очах голубів із західних суспільств.

а до 18/60 коли пом"ягшить?

А зачем? :shock: -- после заявлений министерки соц-политики -- "не спешите возвращаться на зиму" -- в Украине остались только истинные патриоты -- а им эти пом"ягшить нафиг не нужны...
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