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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2611261226132614>
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:По суті це умови капітуляції рашки.

Або "простір для маневру".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 11:59

А что раньше были др. условия переговоров???
Раша уже не на какие переговоры не захочет.
А если и захочет, то
1. Крым рашин.
2. Донбасс рашин.
3. Виновных нет.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 09 лис, 2022 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:А что раньше были др. условия переговоров???
Раша уже не на какие переговоры не захочет.

Раніше Зеленський говорив, що з цим президентом Росії ніяких переговорів бути не може.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:17

  UA написав:
  Damien написав:Стрелять надо таких журналистов, которые публикуют такой бред. Особенно умилила фраза в статье - " Отключать холодильник не нужно, а вот стирать лучше всего ночью, тогда машинка потребляет меньше электроэнергии.". Хочется спросить - а если в помещении, где стоит стиралка, выключить свет, то машинка начнет думать что уже ночь и начнет потреблять меньше электроэнергии?

У Вас точно не техническое образование.
Стирать и сыть посуду в ПММ нужно только ночью.
Умные люди даже кнопки отсроченного старта на каждую стиралку ставят.

Схоже, це у вас воно не техничне, бо не розумієте написаного.
Енергії машинки споживають однаково, як вдень, так і вночі.
Інша справа, що вночі може бути НИЖЧА ЦІНА...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікава інформація.
Пишуть що мінфін оркостану потратив станом на кінець 3 кварталу потратив 166.5 млрд. рублів на соціальні виплати учасникам так званої СВО та їх сімям(маєтсья на увазі загибель або інвілідність).
Це означає, що близько 15 тис. безповоротних втрат(смерть або інвалідність) уже оплачено мінфіном станом на 1 жовтня.
Якщо до цього додати ДНРівців, вагнерівців, зниклих безвісти, та тих, хто знаходиться в процесі оформлення допомоги, то думаю, мала б вийти цифра блиська до зазвітованих на той момент нашим генштабом(58 тис).
https://paperpaper.ru/papernews/2022/11/8/rossiya-potratila-na-vyplaty-pogibshim/
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:15

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 13:54

  Игорь Алексеевич написав:
  sashaqbl написав:Раніше Зеленський говорив, що з цим президентом Росії ніяких переговорів бути не може.
17 мгновений весны, война идёт, а уже ведутся переговоры в Швейцарии о разделе мира. Потом их только лидеры подписали на камеру.
Так и сейчас я думаю, встречи и переговоры тайно ведутся между рашей и др. гос-ми посредниками, где может и мы рядом на стуле сидим и обсуждаем каждый пункт.


головка бо-бо :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:06

  sashaqbl написав:Цікава інформація.
Пишуть що мінфін оркостану потратив станом на кінець 3 кварталу потратив 166.5 млрд. рублів на соціальні виплати учасникам так званої СВО та їх сімям(маєтсья на увазі загибель або інвілідність).
Це означає, що близько 15 тис. безповоротних втрат(смерть або інвалідність) уже оплачено мінфіном станом на 1 жовтня.
Якщо до цього додати ДНРівців, вагнерівців, зниклих безвісти, та тих, хто знаходиться в процесі оформлення допомоги, то думаю, мала б вийти цифра блиська до зазвітованих на той момент нашим генштабом(58 тис).
https://paperpaper.ru/papernews/2022/11/8/rossiya-potratila-na-vyplaty-pogibshim/


взагалі для нас немає значення яка там реальна цифра (це ж не балли таблицю коефіціентів УЕФА)

в рф намагаються уникнути виплат "гробових" 7млн
тому якщо нема трупа, то труп не шукають (краще зарахувати до зниклих без вісті)
як екіпаж крейсера москва

Суд в аннексированном Севастополе признал погибшими 17 военнослужащих с крейсера "Москва", об этом стало известно 3 ноября. Ранее они числились пропавшими без вести. Решения о признании моряков умершими суд выносил с 23 июня по 20 сентября. Заседания проходили в закрытом режиме, ни один вердикт не был обжалован. Интересы семей погибших солдат в суде представляли командир части и военная прокуратура, пишет Радио Свобода.


"Это экономия": журналист заявил, что РФ ударила артиллерией по поезду с телами своих 200-х

https://www.unian.net/war/eto-ekonomiya ... 37212.html
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:52

рашисты окопались в посадках возле поселка Зеленовка и постоянно приходили на обед в кафе "Фариз", рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань .
"Как раз в обед туда прилетело. Как говорят местные из Зеленовки, такого они еще не видели. По всем деревьям висели россияне", - отметил Хлань. :lol:
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 14:57

  sashaqbl написав:Цікава інформація.
Пишуть що мінфін оркостану потратив станом на кінець 3 кварталу потратив 166.5 млрд. рублів на соціальні виплати учасникам так званої СВО та їх сімям(маєтсья на увазі загибель або інвілідність).
Це означає, що близько 15 тис. безповоротних втрат(смерть або інвалідність) уже оплачено мінфіном станом на 1 жовтня.
Якщо до цього додати ДНРівців, вагнерівців, зниклих безвісти, та тих, хто знаходиться в процесі оформлення допомоги, то думаю, мала б вийти цифра блиська до зазвітованих на той момент нашим генштабом(58 тис).
https://paperpaper.ru/papernews/2022/11/8/rossiya-potratila-na-vyplaty-pogibshim/

Росія маніпулює статистикою загиблих для економії на «гробових». Вже «заощаджено» $9,6 млрд!

‼️ Уряд РФ заплатив 148,5 млрд рублів ($2,4 млрд) компенсацій за вбитих на війні в Україні вояків. Зважаючи, що держава встановила по 9,4 млн рублів за кожного убієнного, загиблими у Росії вважаються 15,8 тис. рашистів, підрахував ТГ-канал «Можем объяснить».

🫵 З цього я роблю три висновки:

👎 Росія не доплатила за вбитих щонайменше $9,6 млрд! Математика проста: Генштаб ЗСУ звітує, що «хороших рускіх» вже 78 тисяч, множимо на 9,4 млн рублів і отримуємо 733,2 млрд руб… або в доларовому еквіваленті $12 млрд гробових… з яких путінський режим реально виплатив лише $2,4 млрд.

Кожен доправлений до Московії труп «освободітєля» - прямий удар по федеральному бюджету. Ось чому військове командування РФ налаштоване так щедро підживлювати українську землю своїми громадянами. Через це, наприклад з 484 членів екіпажу «Москва» офіційно визнано судом загиблими лише 17 осіб, інші наче «відправились поплавати у холодній морській воді та тимчасово не повернулись». Безумовно, якась частина моряків врятувалася, але й кількість членів екіпажу була значно більшою.
Тільки по «Москві» воєнна машина зекономила 4,9 млрд руб, або $80 млн. На ці гроші можна придбати пристойну вже яхту.

👎 Ризик загинути на війні для кожного «защітніка руського міра» високий, а отримати його родині гробові - 1 до 5.

👎Путін і Шойгу брешуть навіть самі собі: згідно з офіційною статистикою «вторая армія міра» втратила вбитими лише близько 6 тисяч бійців. Фактично уряд визнав загиблими майже втричі більше.

Підписуйтесь на «Орестократію (https://t.me/orestokratiia)»: свіжий погляд на ситуацію ніколи не завадить
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