sashaqbl написав:Зеленський помякшив свою позицію щодо переговорів з Росією
Американське видання нагадує про виступ Зеленського у понеділок, у якому той перерахував п'ять основних умов миру з Росією: - відновлення територіальної цілісності України; - повага до статуту ООН; - виплата компенсацій за завдані під час війни збитки; - покарання всіх винних у злочинах; - надання гарантій, що війна не повториться. https://www.bbc.com/ukrainian/news-63567149
Тобто "говоритиму тільки з іншим президентом" вже не має. Як на мене, зради в цьому немає. І з іншого боку - це дійсно крок назустріч в очах голубів із західних суспільств.
По суті це умови капітуляції рашки.
Причому достатньо позорної капітуляції. Як мінімум пункт "покарання всіх винних у злочинах" повинен бути виключений. А пункт "повага до статуту ООН" містить декларативний характер і тому це "вода" і його також можна виключити. Пункт "надання гарантій, що війна не повториться" може бути реалізований через вступ до НАТО і це питання не до путіна а до Заходу. Залишаються 2 мінімальні пункти: - відновлення територіальної цілісності України; - виплата компенсацій за завдані під час війни збитки;
Игорь Алексеевич написав:А что раньше были др. условия переговоров??? Раша уже не на какие переговоры не захочет.
Раніше Зеленський говорив, що з цим президентом Росії ніяких переговорів бути не може.
К сожалению Зеленский не дипломат, так же как и большинство из его окружения, так же как и фигуры разъезжающие по миру в виде наших послов. После того как он сказал,что переговоров с пуйлом не будет мне стало очень интересно с кем же он будет, если, зная настроения обычных людей за поребриком, вести переговоры..? Путин на лёгкие дойдёт до выборов, а там по ситуации. Если недовольство будет зашкаливать может и не будет переизбираться, в чём сомневаюсь
sashaqbl написав:Зеленський помякшив свою позицію щодо переговорів з Росією
Американське видання нагадує про виступ Зеленського у понеділок, у якому той перерахував п'ять основних умов миру з Росією: - відновлення територіальної цілісності України; - повага до статуту ООН; - виплата компенсацій за завдані під час війни збитки; - покарання всіх винних у злочинах; - надання гарантій, що війна не повториться. https://www.bbc.com/ukrainian/news-63567149
Тобто "говоритиму тільки з іншим президентом" вже не має. Як на мене, зради в цьому немає. І з іншого боку - це дійсно крок назустріч в очах голубів із західних суспільств.
По суті це умови капітуляції рашки.
Причому достатньо позорної капітуляції. Як мінімум пункт "покарання всіх винних у злочинах" повинен бути виключений. А пункт "повага до статуту ООН" містить декларативний характер і тому це "вода" і його також можна виключити. Пункт "надання гарантій, що війна не повториться" може бути реалізований через вступ до НАТО і це питання не до путіна а до Заходу. Залишаються 2 мінімальні пункти: - відновлення територіальної цілісності України; - виплата компенсацій за завдані під час війни збитки;
було б мудро вові самому піти в історію. і поскоріше. тільки вова винуватий у війні і його звілнення - було б початком її кінця
hume написав:Если недовольство будет зашкаливать может и не будет переизбираться, в чём сомневаюсь
навіть не уявляю що має зробити путін щоб викликати суттєве недовольство своїх зомбаків. Відчуття що за нього проголосують навіть якщо він буде їсти живих немовлят в прямому ефірі, або особисно на камеру розстрілюючи пенсіонерів на вулицях москоу
Игорь Алексеевич написав:А что раньше были др. условия переговоров??? Раша уже не на какие переговоры не захочет.
Раніше Зеленський говорив, що з цим президентом Росії ніяких переговорів бути не може.
К сожалению Зеленский не дипломат, так же как и большинство из его окружения, так же как и фигуры разъезжающие по миру в виде наших послов. После того как он сказал,что переговоров с пуйлом не будет мне стало очень интересно с кем же он будет, если, зная настроения обычных людей за поребриком, вести переговоры..? Путин на лёгкие дойдёт до выборов, а там по ситуации. Если недовольство будет зашкаливать может и не будет переизбираться, в чём сомневаюсь
Да, к сожалению, с дипломатией у нас беда. В дипломатии не принято рубить в лоб. Прямолинейные четкие заявления хороши в военное время для внутренней аудитории. Нежные ушки западных политиков вянут от таких высказываний. А когда наша славная дипломатия начинает остервенело лаять то на Папу Римского, то на Бундеспрезидента - это в условиях войны звучит как выстрел в ногу.