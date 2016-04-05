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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 26122613261426152616>
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:01

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:Зеленський помякшив свою позицію щодо переговорів з Росією
Американське видання нагадує про виступ Зеленського у понеділок, у якому той перерахував п'ять основних умов миру з Росією:
- відновлення територіальної цілісності України;
- повага до статуту ООН;
- виплата компенсацій за завдані під час війни збитки;
- покарання всіх винних у злочинах;
- надання гарантій, що війна не повториться.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-63567149

Тобто "говоритиму тільки з іншим президентом" вже не має. Як на мене, зради в цьому немає. І з іншого боку - це дійсно крок назустріч в очах голубів із західних суспільств.

По суті це умови капітуляції рашки.

Причому достатньо позорної капітуляції.
Як мінімум пункт "покарання всіх винних у злочинах" повинен бути виключений.
А пункт "повага до статуту ООН" містить декларативний характер і тому це "вода" і його також можна виключити.
Пункт "надання гарантій, що війна не повториться" може бути реалізований через вступ до НАТО і це питання не до путіна а до Заходу.
Залишаються 2 мінімальні пункти:
- відновлення територіальної цілісності України;
- виплата компенсацій за завдані під час війни збитки;
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:02

  _hunter написав:А зачем?

чмобік не газуй, ще чекає на тебе відрізаний Херсон без постачання і в оточенні)))

запилиш відосік, нас з тобою братішка кинули і на і пали(((
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:11

  sashaqbl написав:
  Игорь Алексеевич написав:А что раньше были др. условия переговоров???
Раша уже не на какие переговоры не захочет.

Раніше Зеленський говорив, що з цим президентом Росії ніяких переговорів бути не може.

К сожалению Зеленский не дипломат, так же как и большинство из его окружения, так же как и фигуры разъезжающие по миру в виде наших послов. После того как он сказал,что переговоров с пуйлом не будет мне стало очень интересно с кем же он будет, если, зная настроения обычных людей за поребриком, вести переговоры..? Путин на лёгкие дойдёт до выборов, а там по ситуации. Если недовольство будет зашкаливать может и не будет переизбираться, в чём сомневаюсь
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:12

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:Зеленський помякшив свою позицію щодо переговорів з Росією
Американське видання нагадує про виступ Зеленського у понеділок, у якому той перерахував п'ять основних умов миру з Росією:
- відновлення територіальної цілісності України;
- повага до статуту ООН;
- виплата компенсацій за завдані під час війни збитки;
- покарання всіх винних у злочинах;
- надання гарантій, що війна не повториться.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-63567149

Тобто "говоритиму тільки з іншим президентом" вже не має. Як на мене, зради в цьому немає. І з іншого боку - це дійсно крок назустріч в очах голубів із західних суспільств.

По суті це умови капітуляції рашки.

Причому достатньо позорної капітуляції.
Як мінімум пункт "покарання всіх винних у злочинах" повинен бути виключений.
А пункт "повага до статуту ООН" містить декларативний характер і тому це "вода" і його також можна виключити.
Пункт "надання гарантій, що війна не повториться" може бути реалізований через вступ до НАТО і це питання не до путіна а до Заходу.
Залишаються 2 мінімальні пункти:
- відновлення територіальної цілісності України;
- виплата компенсацій за завдані під час війни збитки;

було б мудро вові самому піти в історію. і поскоріше.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Если недовольство будет зашкаливать может и не будет переизбираться, в чём сомневаюсь

навіть не уявляю що має зробити путін щоб викликати суттєве недовольство своїх зомбаків. Відчуття що за нього проголосують навіть якщо він буде їсти живих немовлят в прямому ефірі, або особисно на камеру розстрілюючи пенсіонерів на вулицях москоу
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

пишуть, спермоусов здох в ДТП
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:50

  hume написав:
  sashaqbl написав:
  Игорь Алексеевич написав:А что раньше были др. условия переговоров???
Раша уже не на какие переговоры не захочет.

Раніше Зеленський говорив, що з цим президентом Росії ніяких переговорів бути не може.

К сожалению Зеленский не дипломат, так же как и большинство из его окружения, так же как и фигуры разъезжающие по миру в виде наших послов. После того как он сказал,что переговоров с пуйлом не будет мне стало очень интересно с кем же он будет, если, зная настроения обычных людей за поребриком, вести переговоры..? Путин на лёгкие дойдёт до выборов, а там по ситуации. Если недовольство будет зашкаливать может и не будет переизбираться, в чём сомневаюсь

Да, к сожалению, с дипломатией у нас беда. В дипломатии не принято рубить в лоб. Прямолинейные четкие заявления хороши в военное время для внутренней аудитории. Нежные ушки западных политиков вянут от таких высказываний. А когда наша славная дипломатия начинает остервенело лаять то на Папу Римского, то на Бундеспрезидента - это в условиях войны звучит как выстрел в ногу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:пишуть, спермоусов здох в ДТП

нарешті звільнився від нацистів бідолага
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Прямолинейные четкие заявления хороши в военное время для внутренней аудитории. Нежные ушки западных политиков вянут от таких высказываний. А когда наша славная дипломатия начинает остервенело лаять то на Папу Римского, то на Бундеспрезидента - это в условиях войны звучит как выстрел в ногу.

А головне що надувають щоки і качають права якби це ми підганяли зброю, а не навпаки
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