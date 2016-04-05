RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2613261426152616>
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:11

  budivelnik написав:
  mephala написав:таки додовбали Притулу. Як і з супутником повинен витрачати свій час щоб декотрим пояснити. А міг з користю свій час витратити а не на оці виправдовування. Я вже мовчу про мотання нервів подібними закидонами від "спеців".
Притула пояснив, чому британські Spartan коштують дорожче, ніж купив Порошенко
1 Не знаю з чого Ви взяли , що Притула щось пояснив....
2 З приведенної вами ссилки -
Притула пояснив що він зібрав на 100 спартанів по ціні 100 000 фунтів..
Так само він пояснив що поки угода не буде закрита він не може озвучити середню ціну...
І не пояснив чому збираючи на 100..він не купив 14 по 30 000...
А Порошенко -і фонд ГО - вже купили..і їм не треба чекати на покупку 99.. щоб пояснювати яка середня ціна.

Як на мене
Ви повинні низько вклонитись пану Порошенко і фонду ГО що вони в три рази збили ціну і тепер ні притула ні арахамія не зможуть витратити здані ВАМИ гроші в три рази більш неефективно ніж витрачені Порошенком
Як на мене - чудова політична конкуренція...

ПС
Навіть якщо Порошенко доклав по 70 000 фунтів своїх на 14 Спартанів ( тобто купив їх по 100 000 і заявив що купив по 30 000) - це чудовий як піар так і бізнес крок - який збільшить в три рази кількість Спартанів на полі бою в найближчому майбутньому.

То як - подякуєте пану Порошенко?


колись я купляв бакси по 8 а тепер по 40. то кому потрібно подякувати що вони раніше були по 8 а тепер по 40 ?
ви корисний ідіот? не розумієте що коли порох купив 14 спартанів 2 місяці тому на те що залишилось ціна виросла? і коли ви купуєте 100 штук спартанів то ціна ще виростає на те що залишилось?
mephala
 
Повідомлень: 7683
З нами з: 07.04.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:16

  Faceless написав:пишуть, спермоусов здох в ДТП

сальдо подтвердил, пишут его фсб мочкануло, разговорчивый был...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7990
З нами з: 20.11.08
Подякував: 140 раз.
Подякували: 2531 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:сальдо подтвердил, пишут его фсб мочкануло, разговорчивый был...

цікаво які емоції у Сальдо..., працюєш собі во благо визволителів а тут бац і ДТП
Letusrock
 
Повідомлень: 157
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.

В той же час не зважаючи на поставки від волонтерів і від МО військовослужбовці все одне багато що купують із зарплат: ремонтують машини, купляють дрони та до дронів, за одяг та взуття на свій смак вже промовчу.

Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу.
Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.
Denik
 
Повідомлень: 1719
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.

До тонусу призводять тільки регулярні ракетні обстріли.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 660
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.


небачу реально кого можна призвати ще півмільйона людей... ще по 25тис чоловік з кожної області. Хіба що під конвоєм кожного везти на фронт. але толку з таких людей
З приводу відсутності відчуття війни згоден, потрібно якось більше залучати людей у добровільну допомогу фронту, а не фестивалі/концерти проводити


P.S. Особисто я з лютого в жодні кафе/ресторати/басейни не був ні разу
Letusrock
 
Повідомлень: 157
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:38

  beee написав:було б мудро вові самому піти в історію. і поскоріше.
тільки вова винуватий у війні і його звілнення - було б початком її кінця

Вова Зе чи Вова пу?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4186
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:45

  Denik написав:Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.

ви на номера дорогих машин не дивились? Там добра половина східняки
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 444
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:ви на номера дорогих машин не дивились? Там добра половина східняки

Саме так, багато місцевих залишилось без постійної роботи в Чехії /Німеччині і т.д. і їм зараз не до ресторанів
Letusrock
 
Повідомлень: 157
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 16:58

  Faceless написав:пишуть, спермоусов здох в ДТП

Його ще недавній львівський друг , соратник і борець з змовами, за ті ж зрештою гроші кацапів, Остап Страхів, дуже з цього приводу засмутиться і зніме чергове відео.
stargazer
 
Повідомлень: 1226
З нами з: 15.04.09
Подякував: 472 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2613261426152616>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106727
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 470981
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4191
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2280)
09.11.2022 17:16
Ринок ОВДП (3664)
09.11.2022 17:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.