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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:11
budivelnik написав:
1 Не знаю з чого Ви взяли , що Притула щось пояснив....
2 З приведенної вами ссилки -
Притула пояснив що він зібрав на 100 спартанів по ціні 100 000 фунтів..
Так само він пояснив що поки угода не буде закрита він не може озвучити середню ціну...
І не пояснив чому збираючи на 100..він не купив 14 по 30 000...
А Порошенко -і фонд ГО - вже купили..і їм не треба чекати на покупку 99.. щоб пояснювати яка середня ціна.
Як на мене
Ви повинні низько вклонитись пану Порошенко і фонду ГО що вони в три рази збили ціну і тепер ні притула ні арахамія не зможуть витратити здані ВАМИ гроші в три рази більш неефективно ніж витрачені Порошенком
Як на мене - чудова політична конкуренція...
ПС
Навіть якщо Порошенко доклав по 70 000 фунтів своїх на 14 Спартанів ( тобто купив їх по 100 000 і заявив що купив по 30 000) - це чудовий як піар так і бізнес крок - який збільшить в три рази кількість Спартанів на полі бою в найближчому майбутньому.
То як - подякуєте пану Порошенко?
колись я купляв бакси по 8 а тепер по 40. то кому потрібно подякувати що вони раніше були по 8 а тепер по 40 ?
ви корисний ідіот? не розумієте що коли порох купив 14 спартанів 2 місяці тому на те що залишилось ціна виросла? і коли ви купуєте 100 штук спартанів то ціна ще виростає на те що залишилось?
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:16
Faceless написав:
пишуть, спермоусов здох в ДТП
сальдо подтвердил, пишут его фсб мочкануло, разговорчивый был...
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edvardd
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:23
edvardd написав:
сальдо подтвердил, пишут его фсб мочкануло, разговорчивый был...
цікаво які емоції у Сальдо..., працюєш собі во благо визволителів а тут бац і ДТП
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:26
Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.
В той же час не зважаючи на поставки від волонтерів і від МО військовослужбовці все одне багато що купують із зарплат: ремонтують машини, купляють дрони та до дронів, за одяг та взуття на свій смак вже промовчу.
Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу.
Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.
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Denik
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:34
Denik написав:
Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.
До тонусу призводять тільки регулярні ракетні обстріли.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:37
Denik написав:
Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.
небачу реально кого можна призвати ще півмільйона людей... ще по 25тис чоловік з кожної області. Хіба що під конвоєм кожного везти на фронт. але толку з таких людей
З приводу відсутності відчуття війни згоден, потрібно якось більше залучати людей у добровільну допомогу фронту, а не фестивалі/концерти проводити
P.S. Особисто я з лютого в жодні кафе/ресторати/басейни не був ні разу
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:38
beee написав:
було б мудро вові самому піти в історію. і поскоріше.
тільки вова винуватий у війні і його звілнення - було б початком її кінця
Вова Зе чи Вова пу?
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andrijk777
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:45
Denik написав:
Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.
ви на номера дорогих машин не дивились? Там добра половина східняки
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Banderlog
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:52
Banderlog написав:
ви на номера дорогих машин не дивились? Там добра половина східняки
Саме так, багато місцевих залишилось без постійної роботи в Чехії /Німеччині і т.д. і їм зараз не до ресторанів
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Додано: Сер 09 лис, 2022 16:58
Faceless написав:
пишуть, спермоусов здох в ДТП
Його ще недавній львівський друг , соратник і борець з змовами, за ті ж зрештою гроші кацапів, Остап Страхів, дуже з цього приводу засмутиться і зніме чергове відео.
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