budivelnik написав:

mephala написав: таки додовбали Притулу. Як і з супутником повинен витрачати свій час щоб декотрим пояснити. А міг з користю свій час витратити а не на оці виправдовування. Я вже мовчу про мотання нервів подібними закидонами від "спеців".

Притула пояснив, чому британські Spartan коштують дорожче, ніж купив Порошенко таки додовбали Притулу. Як і з супутником повинен витрачати свій час щоб декотрим пояснити. А міг з користю свій час витратити а не на оці виправдовування. Я вже мовчу про мотання нервів подібними закидонами від "спеців".

1 Не знаю з чого Ви взяли , що Притула щось пояснив....2 З приведенної вами ссилки -Притула пояснив що він зібрав на 100 спартанів по ціні 100 000 фунтів..Так само він пояснив що поки угода не буде закрита він не може озвучити середню ціну...І не пояснив чому збираючи на 100..він не купив 14 по 30 000...А Порошенко -і фонд ГО - вже купили..і їм не треба чекати на покупку 99.. щоб пояснювати яка середня ціна.Як на менеВи повинні низько вклонитись пану Порошенко і фонду ГО що вони в три рази збили ціну і тепер ні притула ні арахамія не зможуть витратити здані ВАМИ гроші в три рази більш неефективно ніж витрачені ПорошенкомЯк на мене - чудова політична конкуренція...ПСНавіть якщо Порошенко доклав по 70 000 фунтів своїх на 14 Спартанів ( тобто купив їх по 100 000 і заявив що купив по 30 000) - це чудовий як піар так і бізнес крок - який збільшить в три рази кількість Спартанів на полі бою в найближчому майбутньому.То як - подякуєте пану Порошенко?