Denik написав:Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.
за автономерами: Житомир, Київ, Дніпро, Дамбас/Луганда, Харків, Запоріжжя, Одеса
у центрі та парках - варнякання кацапською.
деякі котеджні поселення - суцільна кацапота зі сходу, поведінка відповідна - бухалово до ночі, з "роботи" - вигулювання своїх песиків та шарення по маркетах/трц/кафе/барах.
оренда - переважно ті ж "бідні переселенці" зі сходу/центру
Гори-Славське/Сколе/Яремче - "всьо тє же ліца"