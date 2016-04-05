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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2613261426152616
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:00

  Denik написав:Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.


за автономерами: Житомир, Київ, Дніпро, Дамбас/Луганда, Харків, Запоріжжя, Одеса
у центрі та парках - варнякання кацапською.
деякі котеджні поселення - суцільна кацапота зі сходу, поведінка відповідна - бухалово до ночі, з "роботи" - вигулювання своїх песиків та шарення по маркетах/трц/кафе/барах.
оренда - переважно ті ж "бідні переселенці" зі сходу/центру
Гори-Славське/Сколе/Яремче - "всьо тє же ліца" :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:ви на номера дорогих машин не дивились? Там добра половина східняки

Номери - місцеві.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:14

А что, Википедия стала антиорковской?

Из статьи о спермоусове:
во время российской оккупации Херсонской области занимавший должность заместителя губернатора.
...
Во время российской оккупации

После начала вторжения России на Украину (2022) и последующей российской оккупации Херсонской области, будучи пророссийским активистом, поддержал действия России и в начале марта сформировал коллаборационистский Комитет спасения за мир и порядок[3].
...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%B8%D1%87

И основная статья
Российская оккупация Херсонской области

Российская оккупация Херсонской области в ходе российско-украинской войны началась после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. 3 марта был оккупирован областной центр — город Херсон. С захвата Херсонской области началась оккупация и других территорий юга Украины[1]. 26 апреля 2022 года на оккупированных территориях Херсонской области была создана военно-гражданская администрация (ВГА). 30 сентября 2022 года после фиктивного референдума глава ВГА подписал договор о «вхождении в состав России», и Россия формально аннексировала Херсонскую область.

По свидетельствам, собранным международными правозащитниками, в оккупированных Херсонской и Запорожской областях россияне пытают и убивают местных жителей. Многих людей «задерживают», после чего они пропадают[2].
...

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%82%D0%B8
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:16

Видео по ссылке

Херсон — это Украина.

Суровикин заявил о выводе войск из Херсона по левую часть берега Днепр.

Естественно, его заявление сопровождалось отмазками, мол так легче будет защищаться, да и вообще потери «в 7-8 раз меньше», но мы всё прекрасно понимаем.

Шойгу уже отдал приказ по отводу войск.
https://t.me/KremlCirk/2892
vitaliian
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