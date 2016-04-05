Denik написав:Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.
за автономерами: Житомир, Київ, Дніпро, Дамбас/Луганда, Харків, Запоріжжя, Одеса у центрі та парках - варнякання кацапською. деякі котеджні поселення - суцільна кацапота зі сходу, поведінка відповідна - бухалово до ночі, з "роботи" - вигулювання своїх песиків та шарення по маркетах/трц/кафе/барах. оренда - переважно ті ж "бідні переселенці" зі сходу/центру Гори-Славське/Сколе/Яремче - "всьо тє же ліца"
во время российской оккупации Херсонской области занимавший должность заместителя губернатора. ... Во время российской оккупации
После начала вторжения России на Украину (2022) и последующей российской оккупации Херсонской области, будучи пророссийским активистом, поддержал действия России и в начале марта сформировал коллаборационистский Комитет спасения за мир и порядок[3]. ...
Российская оккупация Херсонской области в ходе российско-украинской войны началась после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. 3 марта был оккупирован областной центр — город Херсон. С захвата Херсонской области началась оккупация и других территорий юга Украины[1]. 26 апреля 2022 года на оккупированных территориях Херсонской области была создана военно-гражданская администрация (ВГА). 30 сентября 2022 года после фиктивного референдума глава ВГА подписал договор о «вхождении в состав России», и Россия формально аннексировала Херсонскую область.
По свидетельствам, собранным международными правозащитниками, в оккупированных Херсонской и Запорожской областях россияне пытают и убивают местных жителей. Многих людей «задерживают», после чего они пропадают[2]. ...
Кирилл Стремоусов погиб в ДТП Заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона. «Это правда», — сказали в пресс-службе. Обстоятельства гибели не уточняются.