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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2615261626172618>
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 17:58

  vitaliian написав:
Херсон — это Украина.

Суровикин заявил о выводе войск из Херсона по левую часть берега Днепр.

Естественно, его заявление сопровождалось отмазками, мол так легче будет защищаться, да и вообще потери «в 7-8 раз меньше», но мы всё прекрасно понимаем.

Шойгу уже отдал приказ по отводу войск.
https://t.me/KremlCirk/2892


Приказ отдал пуйло, а шайгу его выполняет. значит на конференции 15.11. он отчитается, что делает всё что бы спец.операция быстрей закончилась. Ведутся закулисные переговоры и думаю там не одна и не две группы их ведут. И ведут, как политик так и бизнес и даже каждая отдельная страна с рашей. А потом все докладывают своим президентам, что и как и в каком направлении и на каком уже этапе эти группы движутся и чего достигли.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🪦Тим часом гарні новини з Харкова

Деколонізація міста триває, сьогодні воно нарешті позбулось погруддя пушкіна. Що з ним буде далі - вирішуватиме міська влада та містяни після війни.

Десь тихенько всхліпнув ЛАД...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:03

  sergey_sryvkin написав:🪦Тим часом гарні новини з Харкова

Деколонізація міста триває, сьогодні воно нарешті позбулось погруддя пушкіна. Що з ним буде далі - вирішуватиме міська влада та містяни після війни.

Десь тихенько всхліпнув ЛАД...

Кидаючі в буржуйку томік Пушкіна
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:05

  Letusrock написав:
  hume написав:Если недовольство будет зашкаливать может и не будет переизбираться, в чём сомневаюсь

навіть не уявляю що має зробити путін щоб викликати суттєве недовольство своїх зомбаків. Відчуття що за нього проголосують навіть якщо він буде їсти живих немовлят в прямому ефірі, або особисно на камеру розстрілюючи пенсіонерів на вулицях москоу

К сожалению вы правы, мой знакомый из мсквы, который в акуе ото того, что делает его страна свалил до наступления лучших времён. Грубо говоря, передам беседу в двух словах. Сказал,что устал жить в окружении тупых долбойобов. Из оставшихся но не поддерживающих этот цирк никто не выйдет на майдан, они зашуганы как при Сталине. Дошло до того,что практически все стирают переписку в телеграмме :mrgreen:

Так что дел добровольно немуйдёт, а при власти этот пидор от нас не отцепиться, как бешеный бультерьер
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:05

  sergey_sryvkin написав:🪦Тим часом гарні новини з Харкова

Деколонізація міста триває, сьогодні воно нарешті позбулось погруддя пушкіна. Що з ним буде далі - вирішуватиме міська влада та містяни після війни.

Десь тихенько всхліпнув ЛАД...


ІМХО ліквідація каміння нічого не міняє. потрібно при навчанні робити відповідні програми для вивчення світової культури. поки в головах не зміниться що культура це не тільки раша то вся інша боротьба з кацапщиною припарки до одного місця.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:08

  Faceless написав:пишуть, спермоусов здох в ДТП

Ме кажется, что от этого долбйоба устали уже и сами руские
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:12

  hume написав:
  Faceless написав:пишуть, спермоусов здох в ДТП

Ме кажется, что от этого долбйоба устали уже и сами руские

Это постоянные грабли россиян - назначать долбодятлов, но другие с ними и не хотят сотрудничать
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:13

Видео старое но пророческое. Напомню как это было
https://t.me/veraafanasyeva/20802
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:14

  Denik написав:Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.

В той же час не зважаючи на поставки від волонтерів і від МО військовослужбовці все одне багато що купують із зарплат: ремонтують машини, купляють дрони та до дронів, за одяг та взуття на свій смак вже промовчу.

Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу.
Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.
зачем же так далеко ездить. В Киеве то же самое, полные рестораны, стоят спорткары и всякие гленвагены, даже не смотря на то,что батальон Монако выехал из Киева в полном составе
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 18:16

  Игорь Алексеевич написав:А потом все докладывают своим президентам, что и как и в каком направлении и на каком уже этапе эти группы движутся и чего достигли.
и чего достигли. Есть какая то конкретика? На каких границах все закончится?
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