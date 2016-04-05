Приказ отдал пуйло, а шайгу его выполняет. значит на конференции 15.11. он отчитается, что делает всё что бы спец.операция быстрей закончилась. Ведутся закулисные переговоры и думаю там не одна и не две группы их ведут. И ведут, как политик так и бизнес и даже каждая отдельная страна с рашей. А потом все докладывают своим президентам, что и как и в каком направлении и на каком уже этапе эти группы движутся и чего достигли.
hume написав:Если недовольство будет зашкаливать может и не будет переизбираться, в чём сомневаюсь
навіть не уявляю що має зробити путін щоб викликати суттєве недовольство своїх зомбаків. Відчуття що за нього проголосують навіть якщо він буде їсти живих немовлят в прямому ефірі, або особисно на камеру розстрілюючи пенсіонерів на вулицях москоу
К сожалению вы правы, мой знакомый из мсквы, который в акуе ото того, что делает его страна свалил до наступления лучших времён. Грубо говоря, передам беседу в двух словах. Сказал,что устал жить в окружении тупых долбойобов. Из оставшихся но не поддерживающих этот цирк никто не выйдет на майдан, они зашуганы как при Сталине. Дошло до того,что практически все стирают переписку в телеграмме
Так что дел добровольно немуйдёт, а при власти этот пидор от нас не отцепиться, как бешеный бультерьер
sergey_sryvkin написав:🪦Тим часом гарні новини з Харкова
Деколонізація міста триває, сьогодні воно нарешті позбулось погруддя пушкіна. Що з ним буде далі - вирішуватиме міська влада та містяни після війни.
Десь тихенько всхліпнув ЛАД...
ІМХО ліквідація каміння нічого не міняє. потрібно при навчанні робити відповідні програми для вивчення світової культури. поки в головах не зміниться що культура це не тільки раша то вся інша боротьба з кацапщиною припарки до одного місця.
Denik написав:Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.
В той же час не зважаючи на поставки від волонтерів і від МО військовослужбовці все одне багато що купують із зарплат: ремонтують машини, купляють дрони та до дронів, за одяг та взуття на свій смак вже промовчу.
Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу. Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.
зачем же так далеко ездить. В Киеве то же самое, полные рестораны, стоят спорткары и всякие гленвагены, даже не смотря на то,что батальон Монако выехал из Киева в полном составе