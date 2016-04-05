Denik написав:

Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.В той же час не зважаючи на поставки від волонтерів і від МО військовослужбовці все одне багато що купують із зарплат: ремонтують машини, купляють дрони та до дронів, за одяг та взуття на свій смак вже промовчу.Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу.Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.