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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:20
Faceless написав: Letusrock написав:
Особисто я з лютого в жодні кафе/ресторати/басейни не був ні разу
Це теж насправді не подвиг, кафе-ресторани це і чиїсь робочі місця, зарплати
людей, які є доти, доки є відвідувачі
може мені кусок піци в горло не лізе... чи маю себе примусити піти вночі в клуб пострибати під "руки вверх"?
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:21
Letusrock написав: Faceless написав: Letusrock написав:
Особисто я з лютого в жодні кафе/ресторати/басейни не був ні разу
Це теж насправді не подвиг, кафе-ресторани це і чиїсь робочі місця, зарплати
людей, які є доти, доки є відвідувачі
може мені кусок піци в горло не лізе... чи маю себе примусити піти вночі в клуб пострибати під "руки вверх"?
Та ні, все добровільно. Просто не треба з відвідувачів кафе робити якихось злочинців
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:26
Letusrock написав: Faceless написав: Letusrock написав:
Особисто я з лютого в жодні кафе/ресторати/басейни не був ні разу
Це теж насправді не подвиг, кафе-ресторани це і чиїсь робочі місця, зарплати
людей, які є доти, доки є відвідувачі
може мені кусок піци в горло не лізе... чи маю себе примусити піти вночі в клуб пострибати під "руки вверх"?
Не лізе, то не лізе
Але не замовите піцу, тоді робітникам піцерії взагалі нічого буде в рот покласти
Я навесні ходив в одну піцерію на обіди, бо вони тільки відкрились після бойових дій, саме для того, щоб у них був дохід, щоб вони працювали.
Щоб потім можно було просто зайти до них раз на тиждень-два-три-чотири
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:28
vitaliian написав: Игорь Алексеевич написав:
А потом все докладывают своим президентам, что и как и в каком направлении и на каком уже этапе эти группы движутся и чего достигли.
и чего достигли. Есть какая то конкретика? На каких границах все закончится?
Я писал несколько дней назад, что Херсон пуйлу не нужен. Одесса не прошла, воды набрал годика на три. Стратегич. объектов там нет.
Он мог бы сейчас из Запорожск. области уйти, но тогда это полный накаут ему. На это не пойдёт сейчас. Думаю давят санкции, та же Германия и Франция повернулась к нему задом.
Я думаю, Запорожск. оставит ближе к марту, останется только гор. точка на Донбассе.
Скажет своим идиотам, что спец. операцию он выполнил на 100%. А вот переговоры по Донбассу будут труднее проходить, но в концовке всё же он отойдёт к своим границам за какие то уступки ему с Запада.
Крым - переговоры позже, когда он сдохнет.
Евросоюз нам тоже монеты на сл. год подбросил - это не спроста, значит знают всю уже послед. переговоров (закулисных) и весь план дальн. войны.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:33
hume написав: Denik написав:
Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.
В той же час не зважаючи на поставки від волонтерів і від МО військовослужбовці все одне багато що купують із зарплат: ремонтують машини, купляють дрони та до дронів, за одяг та взуття на свій смак вже промовчу.
Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу.
Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.
зачем же так далеко ездить. В Киеве то же самое, полные рестораны, стоят спорткары и всякие гленвагены, даже не смотря на то,что батальон Монако выехал из Киева в полном составе
Мотатися туда- сюда, бизнес же ж в Украине. Удаленно все не сделаешь.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:42
Игорь Алексеевич написав: vitaliian написав: Игорь Алексеевич написав:
А потом все докладывают своим президентам, что и как и в каком направлении и на каком уже этапе эти группы движутся и чего достигли.
и чего достигли. Есть какая то конкретика? На каких границах все закончится?
Я писал несколько дней назад, что Херсон пуйлу не нужен. Одесса не прошла, воды набрал годика на три. Стратегич. объектов там нет.
Он мог бы сейчас из Запорожск. области уйти, но тогда это полный накаут ему. На это не пойдёт сейчас. Думаю давят санкции, та же Германия и Франция повернулась к нему задом.
Я думаю, Запорожск. оставит ближе к марту, останется только гор. точка на Донбассе.
Скажет своим идиотам, что спец. операцию он выполнил на 100%. А вот переговоры по Донбассу будут труднее проходить, но в концовке всё же он отойдёт к своим границам за какие то уступки ему с Запада.
Крым - переговоры позже, когда он сдохнет.
Евросоюз нам тоже монеты на сл. год подбросил - это не спроста, значит знают всю уже послед. переговоров (закулисных) и весь план дальн. войны.
конспирология из открытых источников
вы хоть про санкции Европы не пишите на серьезе - поставки из Ирана только растут
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cohan
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Додано: Сер 09 лис, 2022 18:49
cohan написав:
вы хоть про санкции Европы не пишите на серьезе - поставки из Ирана только растут
Но у нас в городе сейчас бахкания стало намного меньше, сейчас как летом - думали летом, что война закончилась. А потом ежедневно с октября бахкали и дома многокв. стояками падали.((
А слушать экспертов себе во вред, особенно на ютубе. Для этого можно пару офиц. источников в день почитать и своими мозгами дальше думать. А то здесь на форуме каждый впереди паровоза делится информ. из своих любимчиков на ютубе, славно им верит и потом спорят здесь между собой, кто из них прав.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:07
Denik написав:Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках...
в Запоріжжі теж сидять по кафе, а місто згачно ближче до лінії фронту
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GALeon
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:15
Игорь Алексеевич написав: cohan написав:
вы хоть про санкции Европы не пишите на серьезе - поставки из Ирана только растут
Но у нас в городе сейчас бахкания стало намного меньше, сейчас как летом - думали летом, что война закончилась. А потом ежедневно с октября бахкали и дома многокв. стояками падали.((
А слушать экспертов себе во вред, особенно на ютубе. Для этого можно пару офиц. источников в день почитать и своими мозгами дальше думать. А то здесь на форуме каждый впереди паровоза делится информ. из своих любимчиков на ютубе, славно им верит и потом спорят здесь между собой, кто из них прав.
согласен, я тоже устал следить и понимать что происходит, и консп и не консп, и возможные последствия волнений в россии,
последнее по теме - размен правой херсонской обл на не скажу что, пока наблюдаем...
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cohan
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:15
GALeon написав:
Denik написав:Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках...
в Запоріжжі теж сидять по кафе, а місто згачно ближче до лінії фронту
У меня тоже вначале были мысли в голове - война, значит как по фильмам про вов, все должны сидеть дома и ходить в магазин только за хлебом и желательно по прод.талонам.
Но, потом немного одумался и понял, что одни войны будут отличаться от др. Вспомнил кадры из Югославии, когда бомбили город, то там горел свет на улице, ездили авто и общ. транспорт и в одной части города пожары, а в др. части города работали ТЦ и кафе. Уже тогда война была совершенно др. и отлечалась от той, как нас учили по ГО.
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