RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2617261826192620>
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:29

  Aps написав:
  vitaliian написав:
Херсон — это Украина.
Суровикин заявил о выводе войск из Херсона по левую часть берега Днепр.


Таки да 09.11.2022.
Хотаб у них в штабе что ли работает? :)

Ну он намекал на русскоязычное окружение.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14900
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:32

  Игорь Алексеевич написав:
  GALeon написав:
Denik написав:Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках...
в Запоріжжі теж сидять по кафе, а місто згачно ближче до лінії фронту

У меня тоже вначале были мысли в голове - война, значит как по фильмам про вов, все должны сидеть дома и ходить в магазин только за хлебом и желательно по прод.талонам.
Но, потом немного одумался и понял, что одни войны будут отличаться от др. Вспомнил кадры из Югославии, когда бомбили город, то там горел свет на улице, ездили авто и общ. транспорт и в одной части города пожары, а в др. части города работали ТЦ и кафе. Уже тогда война была совершенно др. и отлечалась от той, как нас учили по ГО.

Це все лише завдяки тому, що у нас досить хороше ПВО (на жаль не ПРО) і московити не можуть влаштувати нам коврові бомбардування дешевимии ФАБами. Без нього все було б дійсно більш схоже на хроніки WWII.
Schmit
 
Повідомлень: 3323
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:32

  Игорь Алексеевич написав:У меня тоже вначале были мысли в голове - война, значит как по фильмам про вов, все должны сидеть дома и ходить в магазин только за хлебом и желательно по прод.талонам.
вы правильно сказали по фильмам. А фильмы были чем? советской пропагандой. В 1941 когда фашисты захватили Харьков там открылись рестораны и коммерческая торговля.

Почитайте интересно
http://www.otkudarodom.ua/ru/okkupaciya ... 41-1943-gg
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 лис, 2022 19:35, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14900
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:33

  Hotab написав:На правому березі пішов рух. По різним даним, звільнено від половини Снігурівки до всієї повністю. Взяття цього укріпленого пункту відкриває дорогу до околиць Херсону і вихід до мосту.
Чекаємо на ранок.

тут інше
  yanyura написав:Зображення
https://t.me/s/DeepStateUA/14598
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29885
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:36

  mephala написав:
  budivelnik написав:
  mephala написав:таки додовбали Притулу. Як і з супутником повинен витрачати свій час щоб декотрим пояснити. А міг з користю свій час витратити а не на оці виправдовування. Я вже мовчу про мотання нервів подібними закидонами від "спеців".
Притула пояснив, чому британські Spartan коштують дорожче, ніж купив Порошенко
1 Не знаю з чого Ви взяли , що Притула щось пояснив....
2 З приведенної вами ссилки -
Притула пояснив що він зібрав на 100 спартанів по ціні 100 000 фунтів..
Так само він пояснив що поки угода не буде закрита він не може озвучити середню ціну...
І не пояснив чому збираючи на 100..він не купив 14 по 30 000...
А Порошенко -і фонд ГО - вже купили..і їм не треба чекати на покупку 99.. щоб пояснювати яка середня ціна.

Як на мене
Ви повинні низько вклонитись пану Порошенко і фонду ГО що вони в три рази збили ціну і тепер ні притула ні арахамія не зможуть витратити здані ВАМИ гроші в три рази більш неефективно ніж витрачені Порошенком
Як на мене - чудова політична конкуренція...

ПС
Навіть якщо Порошенко доклав по 70 000 фунтів своїх на 14 Спартанів ( тобто купив їх по 100 000 і заявив що купив по 30 000) - це чудовий як піар так і бізнес крок - який збільшить в три рази кількість Спартанів на полі бою в найближчому майбутньому.

То як - подякуєте пану Порошенко?


колись я купляв бакси по 8 а тепер по 40. то кому потрібно подякувати що вони раніше були по 8 а тепер по 40 ?
ви корисний ідіот? не розумієте що коли порох купив 14 спартанів 2 місяці тому на те що залишилось ціна виросла? і коли ви купуєте 100 штук спартанів то ціна ще виростає на те що залишилось?

з 28 на 40 зе дякуєм, теорема Ескобара
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29885
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:39

  Denik написав:Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.

В той же час не зважаючи на поставки від волонтерів і від МО військовослужбовці все одне багато що купують із зарплат: ремонтують машини, купляють дрони та до дронів, за одяг та взуття на свій смак вже промовчу.

Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу.
Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.

в останньому слові помилка, "а" замість "то"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29885
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:40

  Schmit написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  GALeon написав:Запоріжжі теж сидять по кафе, а місто згачно ближче до лінії фронту

У меня тоже вначале были мысли в голове - война, значит как по фильмам про вов, все должны сидеть дома и ходить в магазин только за хлебом и желательно по прод.талонам.
Но, потом немного одумался и понял, что одни войны будут отличаться от др. Вспомнил кадры из Югославии, когда бомбили город, то там горел свет на улице, ездили авто и общ. транспорт и в одной части города пожары, а в др. части города работали ТЦ и кафе. Уже тогда война была совершенно др. и отлечалась от той, как нас учили по ГО.

Це все лише завдяки тому, що у нас досить хороше ПВО (на жаль не ПРО) і московити не можуть влаштувати нам коврові бомбардування дешевимии ФАБами. Без нього все було б дійсно більш схоже на хроніки WWII.

на Чернигов скидывали ФАБы и, вообще, в небе над Черниговом летали, как к себе домой
Были хроники в действии

Но потом начали их сбивать, почти из рогаток, летать перестали
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7341
З нами з: 31.08.09
Подякував: 500 раз.
Подякували: 1230 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:43

  sergey_sryvkin написав:🪦Тим часом гарні новини з Харкова

Деколонізація міста триває, сьогодні воно нарешті позбулось погруддя пушкіна. Що з ним буде далі - вирішуватиме міська влада та містяни після війни.

Десь тихенько всхліпнув ЛАД...

Пушкін боровся за свободу. Але то #неначасі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29885
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2570 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:43

  mephala написав:
  budivelnik написав:
  mephala написав:таки додовбали Притулу. Як і з супутником повинен витрачати свій час щоб декотрим пояснити. А міг з користю свій час витратити а не на оці виправдовування. Я вже мовчу про мотання нервів подібними закидонами від "спеців".
Притула пояснив, чому британські Spartan коштують дорожче, ніж купив Порошенко
1 Не знаю з чого Ви взяли , що Притула щось пояснив....
2 З приведенної вами ссилки -
Притула пояснив що він зібрав на 100 спартанів по ціні 100 000 фунтів..
Так само він пояснив що поки угода не буде закрита він не може озвучити середню ціну...
І не пояснив чому збираючи на 100..він не купив 14 по 30 000...
А Порошенко -і фонд ГО - вже купили..і їм не треба чекати на покупку 99.. щоб пояснювати яка середня ціна.

Як на мене
Ви повинні низько вклонитись пану Порошенко і фонду ГО що вони в три рази збили ціну і тепер ні притула ні арахамія не зможуть витратити здані ВАМИ гроші в три рази більш неефективно ніж витрачені Порошенком
Як на мене - чудова політична конкуренція...

ПС
Навіть якщо Порошенко доклав по 70 000 фунтів своїх на 14 Спартанів ( тобто купив їх по 100 000 і заявив що купив по 30 000) - це чудовий як піар так і бізнес крок - який збільшить в три рази кількість Спартанів на полі бою в найближчому майбутньому.

То як - подякуєте пану Порошенко?


колись я купляв бакси по 8 а тепер по 40. то кому потрібно подякувати що вони раніше були по 8 а тепер по 40 ?
ви корисний ідіот? не розумієте що коли порох купив 14 спартанів 2 місяці тому на те що залишилось ціна виросла? і коли ви купуєте 100 штук спартанів то ціна ще виростає на те що залишилось?

Хоч будівельник у мене в ігнорі за свою безапеляційність в дискусіях, але в даному випадку безапеліційно х..ю ще й з особистими образами пишете Ви
L
 
Повідомлень: 482
З нами з: 19.05.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:44

  flyman написав:Пушкін боровся за свободу
Пушкин африканец. Это расизм.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14900
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2617261826192620>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106733
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 471005
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4193
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (567)
09.11.2022 20:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.