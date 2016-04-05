Denik написав:Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках...
в Запоріжжі теж сидять по кафе, а місто згачно ближче до лінії фронту
У меня тоже вначале были мысли в голове - война, значит как по фильмам про вов, все должны сидеть дома и ходить в магазин только за хлебом и желательно по прод.талонам. Но, потом немного одумался и понял, что одни войны будут отличаться от др. Вспомнил кадры из Югославии, когда бомбили город, то там горел свет на улице, ездили авто и общ. транспорт и в одной части города пожары, а в др. части города работали ТЦ и кафе. Уже тогда война была совершенно др. и отлечалась от той, как нас учили по ГО.
Це все лише завдяки тому, що у нас досить хороше ПВО (на жаль не ПРО) і московити не можуть влаштувати нам коврові бомбардування дешевимии ФАБами. Без нього все було б дійсно більш схоже на хроніки WWII.
Hotab написав:На правому березі пішов рух. По різним даним, звільнено від половини Снігурівки до всієї повністю. Взяття цього укріпленого пункту відкриває дорогу до околиць Херсону і вихід до мосту. Чекаємо на ранок.
1 Не знаю з чого Ви взяли , що Притула щось пояснив.... 2 З приведенної вами ссилки - Притула пояснив що він зібрав на 100 спартанів по ціні 100 000 фунтів.. Так само він пояснив що поки угода не буде закрита він не може озвучити середню ціну... І не пояснив чому збираючи на 100..він не купив 14 по 30 000... А Порошенко -і фонд ГО - вже купили..і їм не треба чекати на покупку 99.. щоб пояснювати яка середня ціна.
Як на мене Ви повинні низько вклонитись пану Порошенко і фонду ГО що вони в три рази збили ціну і тепер ні притула ні арахамія не зможуть витратити здані ВАМИ гроші в три рази більш неефективно ніж витрачені Порошенком Як на мене - чудова політична конкуренція...
ПС Навіть якщо Порошенко доклав по 70 000 фунтів своїх на 14 Спартанів ( тобто купив їх по 100 000 і заявив що купив по 30 000) - це чудовий як піар так і бізнес крок - який збільшить в три рази кількість Спартанів на полі бою в найближчому майбутньому.
То як - подякуєте пану Порошенко?
колись я купляв бакси по 8 а тепер по 40. то кому потрібно подякувати що вони раніше були по 8 а тепер по 40 ? ви корисний ідіот? не розумієте що коли порох купив 14 спартанів 2 місяці тому на те що залишилось ціна виросла? і коли ви купуєте 100 штук спартанів то ціна ще виростає на те що залишилось?
Denik написав:Що я Вам тут напишу. Мотнувся туди-назад в кілька міст Західної України за військовими залізяками. Так от, скажу, що Західна України живе як у довоєнні часи з усіма приколами постіндустриального суспільства: народ сидить в кафешках, затори з дорогих автомобілей у час пік навіть у спальних районах і т.п.
В той же час не зважаючи на поставки від волонтерів і від МО військовослужбовці все одне багато що купують із зарплат: ремонтують машини, купляють дрони та до дронів, за одяг та взуття на свій смак вже промовчу.
Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу. Думаю, що в нас буде чи хвиля чи просто продовження мобілізації ще приблизно на 500 тис. осіб, яка призведе решту населення до +- тонусу.
GALeon написав:Запоріжжі теж сидять по кафе, а місто згачно ближче до лінії фронту
У меня тоже вначале были мысли в голове - война, значит как по фильмам про вов, все должны сидеть дома и ходить в магазин только за хлебом и желательно по прод.талонам. Но, потом немного одумался и понял, что одни войны будут отличаться от др. Вспомнил кадры из Югославии, когда бомбили город, то там горел свет на улице, ездили авто и общ. транспорт и в одной части города пожары, а в др. части города работали ТЦ и кафе. Уже тогда война была совершенно др. и отлечалась от той, как нас учили по ГО.
Це все лише завдяки тому, що у нас досить хороше ПВО (на жаль не ПРО) і московити не можуть влаштувати нам коврові бомбардування дешевимии ФАБами. Без нього все було б дійсно більш схоже на хроніки WWII.
на Чернигов скидывали ФАБы и, вообще, в небе над Черниговом летали, как к себе домой Были хроники в действии
Но потом начали их сбивать, почти из рогаток, летать перестали
1 Не знаю з чого Ви взяли , що Притула щось пояснив.... 2 З приведенної вами ссилки - Притула пояснив що він зібрав на 100 спартанів по ціні 100 000 фунтів.. Так само він пояснив що поки угода не буде закрита він не може озвучити середню ціну... І не пояснив чому збираючи на 100..він не купив 14 по 30 000... А Порошенко -і фонд ГО - вже купили..і їм не треба чекати на покупку 99.. щоб пояснювати яка середня ціна.
Як на мене Ви повинні низько вклонитись пану Порошенко і фонду ГО що вони в три рази збили ціну і тепер ні притула ні арахамія не зможуть витратити здані ВАМИ гроші в три рази більш неефективно ніж витрачені Порошенком Як на мене - чудова політична конкуренція...
ПС Навіть якщо Порошенко доклав по 70 000 фунтів своїх на 14 Спартанів ( тобто купив їх по 100 000 і заявив що купив по 30 000) - це чудовий як піар так і бізнес крок - який збільшить в три рази кількість Спартанів на полі бою в найближчому майбутньому.
То як - подякуєте пану Порошенко?
колись я купляв бакси по 8 а тепер по 40. то кому потрібно подякувати що вони раніше були по 8 а тепер по 40 ? ви корисний ідіот? не розумієте що коли порох купив 14 спартанів 2 місяці тому на те що залишилось ціна виросла? і коли ви купуєте 100 штук спартанів то ціна ще виростає на те що залишилось?
Хоч будівельник у мене в ігнорі за свою безапеляційність в дискусіях, але в даному випадку безапеліційно х..ю ще й з особистими образами пишете Ви