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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2617261826192620
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:45

  mephala написав:
  sergey_sryvkin написав:🪦Тим часом гарні новини з Харкова

Деколонізація міста триває, сьогодні воно нарешті позбулось погруддя пушкіна. Що з ним буде далі - вирішуватиме міська влада та містяни після війни.

Десь тихенько всхліпнув ЛАД...


ІМХО ліквідація каміння нічого не міняє. потрібно при навчанні робити відповідні програми для вивчення світової культури. поки в головах не зміниться що культура це не тільки раша то вся інша боротьба з кацапщиною припарки до одного місця.

так, тільки повна декомунізація... "до основанья, а затєм ...", ще треба зректися кирилиці та православної віри, щоб як не за поребриком
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Те що орки роблять тероризм, а не обстрілюють об'єкти ЗСУ - так на голови оркам прилітає цілком конкретна відповідь...

От і наслідки того, що оркі херачилі по цивільній інфрастуктурі, а не по об'єктам ЗСУ - довелося робити черговий жест "доброї волі"...
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:в останньому слові помилка, "а" замість "то"

Ви вже жартами майже в армії. Принаймні жарти такі, як від традиційного армійського недойобу.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:04

  vitaliian написав:
  flyman написав:Пушкін боровся за свободу
Пушкин африканец. Это расизм.

Пушкин не за какую свободу не боролся
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:30

  hume написав:
  Faceless написав:пишуть, спермоусов здох в ДТП

Ме кажется, что от этого долбйоба устали уже и сами руские

не сдал Херсон :lol:
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