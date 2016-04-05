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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:45
mephala написав: sergey_sryvkin написав:
🪦Тим часом гарні новини з Харкова
Деколонізація міста триває, сьогодні воно нарешті позбулось погруддя пушкіна. Що з ним буде далі - вирішуватиме міська влада та містяни після війни.
Десь тихенько всхліпнув ЛАД...
ІМХО ліквідація каміння нічого не міняє. потрібно при навчанні робити відповідні програми для вивчення світової культури. поки в головах не зміниться що культура це не тільки раша то вся інша боротьба з кацапщиною припарки до одного місця.
так, тільки повна декомунізація... "до основанья, а затєм ...", ще треба зректися кирилиці та православної віри, щоб як не за поребриком
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:57
Denik написав:
Те що орки роблять тероризм, а не обстрілюють об'єкти ЗСУ - так на голови оркам прилітає цілком конкретна відповідь...
От і наслідки того, що оркі херачилі по цивільній інфрастуктурі, а не по об'єктам ЗСУ - довелося робити черговий жест "доброї волі"...
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:59
flyman написав:
в останньому слові помилка, "а" замість "то"
Ви вже жартами майже в армії. Принаймні жарти такі, як від традиційного армійського недойобу.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 20:04
vitaliian написав: flyman написав:
Пушкін боровся за свободу
Пушкин африканец. Это расизм.
Пушкин не за какую свободу не боролся
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