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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 лис, 2022 20:53
Denik написав:
Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу.
Это к чему вообще? 80 лет назад была мировая война - сейчас локальная. Тогда война шла 7 лет - сейчас меньше года. Тогда промышленность и сельское хозяйство реально страдали от нехватки рабочих рук - сейчас мировой кризис перепроизводства. Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 21:05
sergey_sryvkin написав:
🪦Тим часом гарні новини з Харкова
Деколонізація міста триває, сьогодні воно нарешті позбулось погруддя пушкіна. Що з ним буде далі - вирішуватиме міська влада та містяни після війни.
Десь тихенько всхліпнув ЛАД...
как всегда, "активисты" нихрена не учат историю. Там в 100 метрах памятник Гоголю, которого иначе как коллаборантом назвать нельзя. Но к нему никаких претензий, почему-то. Хотя, по логике, должен быть первым в очереди на снос.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 21:05
juristkostya написав:
Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены
я вас поправлю, цены растут из за рисков военного времени и печатания денег, а не из-за перепроизводства. Но суть передана верно, дефицит промтоваров миру не грозит, если где то он появится, туда тут же прилетят свободные капиталы и наладят производства/ поставки.
По этой же причине русня получит баллистические ракеты из Ирана.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 21:09
juristkostya написав: Denik написав:
Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу.
Это к чему вообще? 80 лет назад была мировая война - сейчас локальная. Тогда война шла 7 лет - сейчас меньше года.
Тогда промышленность и сельское хозяйство реально страдали от нехватки рабочих рук - сейчас мировой кризис перепроизводства. Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены.
тут рибу заворачувать, а тут читать,
рахуйте або 8 років + 8 місяців, або не рахуйте зовсім
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Додано: Сер 09 лис, 2022 21:13
flyman написав: juristkostya написав: Denik написав:
Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу.
Это к чему вообще? 80 лет назад была мировая война - сейчас локальная. Тогда война шла 7 лет - сейчас меньше года.
Тогда промышленность и сельское хозяйство реально страдали от нехватки рабочих рук - сейчас мировой кризис перепроизводства. Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены.
тут рибу заворачувать, а тут читать,
рахуйте або 8 років + 8 місяців, або не рахуйте зовсім
Те 8 лет позволяют проводить аналогии со 2 МВ ещё меньше, чем нынешние 8 месяцев
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juristkostya
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Додано: Сер 09 лис, 2022 21:14
flyman написав:
ще треба зректися кирилиці та православної віри, щоб як не за поребриком
Увы, при всей правильности этих шагов, реализацию их не представляю даже теоретически
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Додано: Сер 09 лис, 2022 21:17
pesikot написав: vitaliian написав: flyman написав:
Пушкін боровся за свободу
Пушкин африканец. Это расизм.
Пушкин не за какую свободу не боролся
Боролся. Просто в начале 19 века представления о ней крепко отличались от представлений начала 21 века.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 21:20
vitaliian написав: juristkostya написав:
Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены
я вас поправлю, цены растут из за рисков военного времени и печатания денег, а не из-за перепроизводства.
Осталась мелочь: найти, где я утверждал, что цены растут из-за перепроизводства. (Если что, сразу говорю: нигде я такого не писал, не найдёте)
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Додано: Сер 09 лис, 2022 21:34
pesikot написав: hume написав: Faceless написав:
пишуть, спермоусов здох в ДТП
Ме кажется, что от этого долбйоба устали уже и сами руские
Это постоянные грабли россиян - назначать долбодятлов, но другие с ними и не хотят сотрудничать
Реально - что ни морда коллаборантская, то шедевр. Захарченко, Моторола - прям на роже было написано "я дебил". Кива - то же самое, только еще и все предки явные алкоголики, не скроешь, черты лица характерные. Спермоусов - мало того, что подтвержденный наркоман, так еще и явно в мозгах что-то повернуто(прям сильно видно в его выступлениях, неадекватны они).
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Додано: Сер 09 лис, 2022 21:34
juristkostya написав:
Боролся. Просто в начале 19 века представления о ней крепко отличались от представлений начала 21 века
Пушкин боролся с Дантесом
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