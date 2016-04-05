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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2618261926202621>
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:53

  Denik написав:Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу.

Это к чему вообще? 80 лет назад была мировая война - сейчас локальная. Тогда война шла 7 лет - сейчас меньше года. Тогда промышленность и сельское хозяйство реально страдали от нехватки рабочих рук - сейчас мировой кризис перепроизводства. Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:05

  sergey_sryvkin написав:🪦Тим часом гарні новини з Харкова

Деколонізація міста триває, сьогодні воно нарешті позбулось погруддя пушкіна. Що з ним буде далі - вирішуватиме міська влада та містяни після війни.

Десь тихенько всхліпнув ЛАД...
как всегда, "активисты" нихрена не учат историю. Там в 100 метрах памятник Гоголю, которого иначе как коллаборантом назвать нельзя. Но к нему никаких претензий, почему-то. Хотя, по логике, должен быть первым в очереди на снос.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:05

  juristkostya написав:Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены
я вас поправлю, цены растут из за рисков военного времени и печатания денег, а не из-за перепроизводства. Но суть передана верно, дефицит промтоваров миру не грозит, если где то он появится, туда тут же прилетят свободные капиталы и наладят производства/ поставки.

По этой же причине русня получит баллистические ракеты из Ирана.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:09

  juristkostya написав:
  Denik написав:Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу.

Это к чему вообще? 80 лет назад была мировая война - сейчас локальная. Тогда война шла 7 лет - сейчас меньше года. Тогда промышленность и сельское хозяйство реально страдали от нехватки рабочих рук - сейчас мировой кризис перепроизводства. Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены.

тут рибу заворачувать, а тут читать,
рахуйте або 8 років + 8 місяців, або не рахуйте зовсім
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:13

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  Denik написав:Нагадаю, що в США під час Другої Світової війни в США були картки на пальне і загалом народ жив скромніше. У Великобританії були картки на їжу.

Это к чему вообще? 80 лет назад была мировая война - сейчас локальная. Тогда война шла 7 лет - сейчас меньше года. Тогда промышленность и сельское хозяйство реально страдали от нехватки рабочих рук - сейчас мировой кризис перепроизводства. Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены.

тут рибу заворачувать, а тут читать,
рахуйте або 8 років + 8 місяців, або не рахуйте зовсім

Те 8 лет позволяют проводить аналогии со 2 МВ ещё меньше, чем нынешние 8 месяцев
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:14

  flyman написав:ще треба зректися кирилиці та православної віри, щоб як не за поребриком

Увы, при всей правильности этих шагов, реализацию их не представляю даже теоретически
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:17

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Пушкін боровся за свободу
Пушкин африканец. Это расизм.

Пушкин не за какую свободу не боролся

Боролся. Просто в начале 19 века представления о ней крепко отличались от представлений начала 21 века.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:20

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены
я вас поправлю, цены растут из за рисков военного времени и печатания денег, а не из-за перепроизводства.

Осталась мелочь: найти, где я утверждал, что цены растут из-за перепроизводства. (Если что, сразу говорю: нигде я такого не писал, не найдёте)
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:34

  pesikot написав:
  hume написав:
  Faceless написав:пишуть, спермоусов здох в ДТП

Ме кажется, что от этого долбйоба устали уже и сами руские

Это постоянные грабли россиян - назначать долбодятлов, но другие с ними и не хотят сотрудничать

Реально - что ни морда коллаборантская, то шедевр. Захарченко, Моторола - прям на роже было написано "я дебил". Кива - то же самое, только еще и все предки явные алкоголики, не скроешь, черты лица характерные. Спермоусов - мало того, что подтвержденный наркоман, так еще и явно в мозгах что-то повернуто(прям сильно видно в его выступлениях, неадекватны они).
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:34

  juristkostya написав:Боролся. Просто в начале 19 века представления о ней крепко отличались от представлений начала 21 века
Пушкин боролся с Дантесом
vitaliian
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