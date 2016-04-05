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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2618261926202621
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:35

Михаил Подоляк заявил, что оккупанты две недели свозили в Херсон мобилизованных, минировали, готовили в городе огневые точки и попробуют удержать город. При этом на восточном берегу Днепра создаются дополнительные артиллерийские позиции, из которых будут обстреливать Херсон в случае его освобождения ВСУ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:37

  Damien написав:Реально - что ни морда коллаборантская, то шедевр
Киркорова видели?
https://youtube.com/shorts/yQkeg6v2y18?feature=share
На РФ эпидемия дебилизма
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 09 лис, 2022 21:46, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:39

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Боролся. Просто в начале 19 века представления о ней крепко отличались от представлений начала 21 века
Пушкин боролся с Дантесом
лично я знаю о его биографии чуть больше. Да и не только я, это ж входит в школьный курс (ну, ок, пусть не "входит", а "входило" - в любом случае, информация не секретная)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:45

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Боролся. Просто в начале 19 века представления о ней крепко отличались от представлений начала 21 века
Пушкин боролся с Дантесом
лично я знаю о его биографии чуть больше. Да и не только я, это ж входит в школьный курс (ну, ок, пусть не "входит", а "входило" - в любом случае, информация не секретная)

Никто не сомневается что вы хорошо образованный форумчанин, но лучше пишите не про себя, а где и с кем конкретно боролся Пушкин.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:Боролся. Просто в начале 19 века представления о ней крепко отличались от представлений начала 21 века.

Ні за яку свободу навіть в тогочасному уявленні пушкін не боровся, він звичайнісінький імперець, що окрім фелляцій царю часом дозволяв собі якусь критику на правах придворного блазня
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:51

  Faceless написав:
  juristkostya написав:Боролся. Просто в начале 19 века представления о ней крепко отличались от представлений начала 21 века.

Ні за яку свободу навіть в тогочасному уявленні пушкін не боровся, він звичайнісінький імперець, що окрім фелляцій царю часом дозволяв собі якусь критику на правах придворного блазня

В понятиях того времени "быть имперцем" совершенно не противоречило "бороться за свободу". До осознания тупиковости имперской модели было ещё минимум 100 лет, это, как бы, общеизвестный факт.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:09

OSInt-исследователь спутниковых снимков Бенжамин Питте опубликовал некоторые из них. Согласно снимкам, оккупанты начали восстанавливать старые окопы на севере Крыма.
https://t.me/yigal_levin/34934?single
vitaliian
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