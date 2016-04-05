Михаил Подоляк заявил, что оккупанты две недели свозили в Херсон мобилизованных, минировали, готовили в городе огневые точки и попробуют удержать город. При этом на восточном берегу Днепра создаются дополнительные артиллерийские позиции, из которых будут обстреливать Херсон в случае его освобождения ВСУ.
OSInt-исследователь спутниковых снимков Бенжамин Питте опубликовал некоторые из них. Согласно снимкам, оккупанты начали восстанавливать старые окопы на севере Крыма. https://t.me/yigal_levin/34934?single
juristkostya написав:Это к чему вообще? 80 лет назад была мировая война - сейчас локальная. Тогда война шла 7 лет - сейчас меньше года. Тогда промышленность и сельское хозяйство реально страдали от нехватки рабочих рук - сейчас мировой кризис перепроизводства. Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены.
По-перше, ще нічого не закінчилося. По-друге, з моменту введення в дію нафтового ембарго економічна війна стає глобальною. По-третє, дійсно у Другій Світовій був період "странная война" - до вторгнення у Францію. Справа в тому, що або нафтове ембарго, або фізична неспроможність РФ призведе до порушення усіх можливих балансів в світі, економічної кризи, особливо в країнах залежних від імпорту нафти та продовольства. Там де є диктаторські режими - вони можуть знайти вихід з кризи у війні.