sergey_sryvkin написав:🪦Тим часом гарні новини з Харкова
Деколонізація міста триває, сьогодні воно нарешті позбулось погруддя пушкіна. Що з ним буде далі - вирішуватиме міська влада та містяни після війни.
Десь тихенько всхліпнув ЛАД...
как всегда, "активисты" нихрена не учат историю. Там в 100 метрах памятник Гоголю, которого иначе как коллаборантом назвать нельзя. Но к нему никаких претензий, почему-то. Хотя, по логике, должен быть первым в очереди на снос.
ЛАД би теж, мабуть, хотів, щоб замість пушкіна знесли Гоголя. Всі ви, ватани, на цьому палитесь...
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы (PCCOCS) возбудила уголовное производство по факту пролета в воздушном пространстве страны российских ракет 10 и 31 октября. ********************************* запрет есть и он реален , непропущенние Турцией руззкие кораблики, умились, поцеловали замки и отбили восвояси.
OSInt-исследователь спутниковых снимков Бенжамин Питте опубликовал некоторые из них. Согласно снимкам, оккупанты начали восстанавливать старые окопы на севере Крыма. https://t.me/yigal_levin/34934?single
vitaliian написав: viewtopic.php?p=5506096#p5506096 Но это странно, заявления что русня оставляет Херсон это даже без каких либо движений имиджевые потери. Я думаю что таки оставят из за сложности логистики.
Возможно готовят какую то ловушку. Какие имиджевые потери? Плевать они на них хотели. Посмотрим.
Снігурівка: Оскільки на фото не помічено українського військового, а точну дату та локацію доволі важко встановити - населений пункт переходить в сіру зону, краще зачекаємо офіційних підтверджень або візуальних доказів.
⏩Щодо Правдиного - на відео українські військові повідомляють, що вони знаходяться в цьому населеному пункті, однак геолокувати відео практично неможливо через темну пору доби, тому населений пункт також переходить в сіру зону до наступного візуального підтвердження.
Aps написав: Таки да 09.11.2022. Хотаб у них в штабе что ли работает?
Ну он намекал на русскоязычное окружение.
Большего дебила чем Виталька нет на форуме. Потому его удел мониторить тлг каналы и носить нам эти "новости". А у меня свои источники. Дата была определена давно. Под эту дату готовились и службы обеспечения и логистики, которые вышли ещё раньше. Естественно все планы русни известны и нам. И пусть они это знают и боятся.
Успих, ты под Снегиревкой там зимовать собирался? Ну прости.
ЗЫ. Если прям быть точным, я не угадал. Я рассчитывал к 9-му завершение вывода. А не вот открытую подачу команды Шойгу - Суровикин на телевизор и резкое бегство частей, со взрывом мостов. Возможно что-то не успевали и немного перенеслись.