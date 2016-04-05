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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2619262026212622
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:38

  juristkostya написав:
  sergey_sryvkin написав:🪦Тим часом гарні новини з Харкова

Деколонізація міста триває, сьогодні воно нарешті позбулось погруддя пушкіна. Що з ним буде далі - вирішуватиме міська влада та містяни після війни.

Десь тихенько всхліпнув ЛАД...
как всегда, "активисты" нихрена не учат историю. Там в 100 метрах памятник Гоголю, которого иначе как коллаборантом назвать нельзя. Но к нему никаких претензий, почему-то. Хотя, по логике, должен быть первым в очереди на снос.

ЛАД би теж, мабуть, хотів, щоб замість пушкіна знесли Гоголя.
Всі ви, ватани, на цьому палитесь...
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:46

  juristkostya написав:
  Faceless написав:
  juristkostya написав:Боролся. Просто в начале 19 века представления о ней крепко отличались от представлений начала 21 века.

Ні за яку свободу навіть в тогочасному уявленні пушкін не боровся, він звичайнісінький імперець, що окрім фелляцій царю часом дозволяв собі якусь критику на правах придворного блазня

В понятиях того времени "быть имперцем" совершенно не противоречило "бороться за свободу". До осознания тупиковости имперской модели было ещё минимум 100 лет, это, как бы, общеизвестный факт.

Точно. Боровся за свободу з мазепінським нацизмом, ага...
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:53

бил разговор о стрельбах ракетами через чужие территории

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы (PCCOCS) возбудила уголовное производство по факту пролета в воздушном пространстве страны российских ракет 10 и 31 октября.
*********************************
запрет есть и он реален , непропущенние Турцией руззкие кораблики, умились, поцеловали замки и отбили восвояси.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:55

  vitaliian написав:
OSInt-исследователь спутниковых снимков Бенжамин Питте опубликовал некоторые из них. Согласно снимкам, оккупанты начали восстанавливать старые окопы на севере Крыма.
https://t.me/yigal_levin/34934?single

могилы роют :D
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:55

  vitaliian написав:
viewtopic.php?p=5506096#p5506096
Но это странно, заявления что русня оставляет Херсон это даже без каких либо движений имиджевые потери. Я думаю что таки оставят из за сложности логистики.
Возможно готовят какую то ловушку. Какие имиджевые потери? Плевать они на них хотели. Посмотрим.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:03

Снігурівка:
Оскільки на фото не помічено українського військового, а точну дату та локацію доволі важко встановити - населений пункт переходить в сіру зону, краще зачекаємо офіційних підтверджень або візуальних доказів.

⏩Щодо Правдиного - на відео українські військові повідомляють, що вони знаходяться в цьому населеному пункті, однак геолокувати відео практично неможливо через темну пору доби, тому населений пункт також переходить в сіру зону до наступного візуального підтвердження.

https://t.me/DeepStateUA/14604

🇺🇦З'явилось відео-підтвердження, що свідчить про контроль нашими військами південної частини Дудчан

🔄Мапа оновиться протягом 30 хвилин.
22:45

https://t.me/DeepStateUA/14605
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:25

  vitaliian написав:
  Aps написав:
Таки да 09.11.2022.
Хотаб у них в штабе что ли работает? :)

Ну он намекал на русскоязычное окружение.

А у меня свои источники.
Дата была определена давно. Под эту дату готовились и службы обеспечения и логистики, которые вышли ещё раньше. Естественно все планы русни известны и нам. И пусть они это знают и боятся.

Успих, ты под Снегиревкой там зимовать собирался? Ну прости.

ЗЫ. Если прям быть точным, я не угадал. Я рассчитывал к 9-му завершение вывода. А не вот открытую подачу команды Шойгу - Суровикин на телевизор и резкое бегство частей, со взрывом мостов.
Возможно что-то не успевали и немного перенеслись.

  Игорь Алексеевич написав:Я писал несколько дней назад, что Херсон пуйлу не нужен

А еще писал об опасном для орков выступе у Энергодара и их скором уходе оттуда. Правда там и не рассказал, где какой там выступ и какая им там угроза.

Вообще, Херсон это единственный областной центр, захваченный после 24.02.2022. Теперь и его приходится оставлять. Так что нужен/ненужен - это все философия. А то, что его очень больно удерживать - это факт.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 00:23

sergey_sryvkin, pesikot
Был такой уже довольно старый фильм "Тупой и ещё тупее".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 02:20

  Hotab написав:
Вообще, Херсон это единственный областной центр, захваченный после 24.02.2022.

Формально так, але Сєвєродонецьк та Маріуполь... :(
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Чет 10 лис, 2022 02:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 02:22

  ЛАД написав:sergey_sryvkin, pesikot
Был такой уже довольно старый фильм "Тупой и ещё тупее".

А ще й такий був

https://t.me/ukrainian_militant/8863
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  #<1 ... 2619262026212622
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