тобто ви вважаєте що кількість спартанів доступня для придбання на ринку безкінечно велика?
і скільки б з ринку не викупили для України це не призведе до здорожчання того що залишилось?
те що ви не розумієте це і є ваша безапеляційна х..я
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Додано: Чет 10 лис, 2022 02:51
тобто ви вважаєте що кількість спартанів доступня для придбання на ринку безкінечно велика?
і скільки б з ринку не викупили для України це не призведе до здорожчання того що залишилось?
те що ви не розумієте це і є ваша безапеляційна х..я
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