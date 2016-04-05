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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 лис, 2022 02:51
L написав:
Хоч будівельник у мене в ігнорі за свою безапеляційність в дискусіях, але в даному випадку безапеліційно х..ю ще й з особистими образами пишете Ви
тобто ви вважаєте що кількість спартанів доступня для придбання на ринку безкінечно велика?
і скільки б з ринку не викупили для України це не призведе до здорожчання того що залишилось?
те що ви не розумієте це і є ваша безапеляційна х..я
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Додано: Чет 10 лис, 2022 07:07
Denik написав: juristkostya написав:
Это к чему вообще? 80 лет назад была мировая война - сейчас локальная. Тогда война шла 7 лет - сейчас меньше года. Тогда промышленность и сельское хозяйство реально страдали от нехватки рабочих рук - сейчас мировой кризис перепроизводства. Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены.
По-перше, ще нічого не закінчилося.
По-друге, з моменту введення в дію нафтового ембарго економічна війна стає глобальною.
По-третє, дійсно у Другій Світовій був період "странная война" - до вторгнення у Францію.
Справа в тому, що або нафтове ембарго, або фізична неспроможність РФ призведе до порушення усіх можливих балансів в світі, економічної кризи, особливо в країнах залежних від імпорту нафти та продовольства. Там де є диктаторські режими - вони можуть знайти вихід з кризи у війні.
все, что вы перечислили, не идёт ни в какое сравнение с реалиями 2МВ
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