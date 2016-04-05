Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы (PCCOCS) возбудила уголовное производство по факту пролета в воздушном пространстве страны российских ракет 10 и 31 октября. ********************************* запрет есть и он реален , непропущенние Турцией руззкие кораблики, умились, поцеловали замки и отбили восвояси.
OSInt-исследователь спутниковых снимков Бенжамин Питте опубликовал некоторые из них. Согласно снимкам, оккупанты начали восстанавливать старые окопы на севере Крыма. https://t.me/yigal_levin/34934?single
vitaliian написав: viewtopic.php?p=5506096#p5506096 Но это странно, заявления что русня оставляет Херсон это даже без каких либо движений имиджевые потери. Я думаю что таки оставят из за сложности логистики.
Возможно готовят какую то ловушку. Какие имиджевые потери? Плевать они на них хотели. Посмотрим.
Снігурівка: Оскільки на фото не помічено українського військового, а точну дату та локацію доволі важко встановити - населений пункт переходить в сіру зону, краще зачекаємо офіційних підтверджень або візуальних доказів.
⏩Щодо Правдиного - на відео українські військові повідомляють, що вони знаходяться в цьому населеному пункті, однак геолокувати відео практично неможливо через темну пору доби, тому населений пункт також переходить в сіру зону до наступного візуального підтвердження.
Aps написав: Таки да 09.11.2022. Хотаб у них в штабе что ли работает?
Ну он намекал на русскоязычное окружение.
А у меня свои источники. Дата была определена давно. Под эту дату готовились и службы обеспечения и логистики, которые вышли ещё раньше. Естественно все планы русни известны и нам. И пусть они это знают и боятся.
Успих, ты под Снегиревкой там зимовать собирался? Ну прости.
ЗЫ. Если прям быть точным, я не угадал. Я рассчитывал к 9-му завершение вывода. А не вот открытую подачу команды Шойгу - Суровикин на телевизор и резкое бегство частей, со взрывом мостов. Возможно что-то не успевали и немного перенеслись.
Игорь Алексеевич написав:Я писал несколько дней назад, что Херсон пуйлу не нужен
А еще писал об опасном для орков выступе у Энергодара и их скором уходе оттуда. Правда там и не рассказал, где какой там выступ и какая им там угроза.
Вообще, Херсон это единственный областной центр, захваченный после 24.02.2022. Теперь и его приходится оставлять. Так что нужен/ненужен - это все философия. А то, что его очень больно удерживать - это факт.
L написав:Хоч будівельник у мене в ігнорі за свою безапеляційність в дискусіях, але в даному випадку безапеліційно х..ю ще й з особистими образами пишете Ви
тобто ви вважаєте що кількість спартанів доступня для придбання на ринку безкінечно велика? і скільки б з ринку не викупили для України це не призведе до здорожчання того що залишилось? те що ви не розумієте це і є ваша безапеляційна х..я
juristkostya написав:Это к чему вообще? 80 лет назад была мировая война - сейчас локальная. Тогда война шла 7 лет - сейчас меньше года. Тогда промышленность и сельское хозяйство реально страдали от нехватки рабочих рук - сейчас мировой кризис перепроизводства. Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены.
По-перше, ще нічого не закінчилося. По-друге, з моменту введення в дію нафтового ембарго економічна війна стає глобальною. По-третє, дійсно у Другій Світовій був період "странная война" - до вторгнення у Францію. Справа в тому, що або нафтове ембарго, або фізична неспроможність РФ призведе до порушення усіх можливих балансів в світі, економічної кризи, особливо в країнах залежних від імпорту нафти та продовольства. Там де є диктаторські режими - вони можуть знайти вихід з кризи у війні.
все, что вы перечислили, не идёт ни в какое сравнение с реалиями 2МВ
sergey_sryvkin написав:Точно. Боровся за свободу з мазепінським нацизмом, ага..
Пушкин А.С.- великий сын абиссинского народа - предки родом из эфиопской народности фалашей, которые исповедуют иудаизм (сейчас фалаши репатриировались в Израиль)... хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д... Шойгу (Күжүгет оглу Шойгу в армии никогда не служил, женя/дочь зарабатывают на поставках в хармию) - папа тувинец, мама украинка, где хрусский? МАНКУРТ. Дугин – хрусский нацист и фашист, мама украинка. МАНКУРТ. Лавров – псевдоним сценический – настоящая фамилия Калантарян.... И так со всеми. Киев за ТРИ дня. Назовите мне ТРИ хрусских поэта, потом перейдем к писателям/художникам/композиторам, там так же “весело” … хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ. Киев оккупировать за ТРИ дня