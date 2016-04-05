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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 26202621262226232624>
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:46

  juristkostya написав:
  Faceless написав:
  juristkostya написав:Боролся. Просто в начале 19 века представления о ней крепко отличались от представлений начала 21 века.

Ні за яку свободу навіть в тогочасному уявленні пушкін не боровся, він звичайнісінький імперець, що окрім фелляцій царю часом дозволяв собі якусь критику на правах придворного блазня

В понятиях того времени "быть имперцем" совершенно не противоречило "бороться за свободу". До осознания тупиковости имперской модели было ещё минимум 100 лет, это, как бы, общеизвестный факт.

Точно. Боровся за свободу з мазепінським нацизмом, ага...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:53

бил разговор о стрельбах ракетами через чужие территории

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Молдовы (PCCOCS) возбудила уголовное производство по факту пролета в воздушном пространстве страны российских ракет 10 и 31 октября.
*********************************
запрет есть и он реален , непропущенние Турцией руззкие кораблики, умились, поцеловали замки и отбили восвояси.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:55

  vitaliian написав:
OSInt-исследователь спутниковых снимков Бенжамин Питте опубликовал некоторые из них. Согласно снимкам, оккупанты начали восстанавливать старые окопы на севере Крыма.
https://t.me/yigal_levin/34934?single

могилы роют :D
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:55

  vitaliian написав:
viewtopic.php?p=5506096#p5506096
Но это странно, заявления что русня оставляет Херсон это даже без каких либо движений имиджевые потери. Я думаю что таки оставят из за сложности логистики.
Возможно готовят какую то ловушку. Какие имиджевые потери? Плевать они на них хотели. Посмотрим.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:03

Снігурівка:
Оскільки на фото не помічено українського військового, а точну дату та локацію доволі важко встановити - населений пункт переходить в сіру зону, краще зачекаємо офіційних підтверджень або візуальних доказів.

⏩Щодо Правдиного - на відео українські військові повідомляють, що вони знаходяться в цьому населеному пункті, однак геолокувати відео практично неможливо через темну пору доби, тому населений пункт також переходить в сіру зону до наступного візуального підтвердження.

https://t.me/DeepStateUA/14604

🇺🇦З'явилось відео-підтвердження, що свідчить про контроль нашими військами південної частини Дудчан

🔄Мапа оновиться протягом 30 хвилин.
22:45

https://t.me/DeepStateUA/14605
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:25

  vitaliian написав:
  Aps написав:
Таки да 09.11.2022.
Хотаб у них в штабе что ли работает? :)

Ну он намекал на русскоязычное окружение.

А у меня свои источники.
Дата была определена давно. Под эту дату готовились и службы обеспечения и логистики, которые вышли ещё раньше. Естественно все планы русни известны и нам. И пусть они это знают и боятся.

Успих, ты под Снегиревкой там зимовать собирался? Ну прости.

ЗЫ. Если прям быть точным, я не угадал. Я рассчитывал к 9-му завершение вывода. А не вот открытую подачу команды Шойгу - Суровикин на телевизор и резкое бегство частей, со взрывом мостов.
Возможно что-то не успевали и немного перенеслись.

  Игорь Алексеевич написав:Я писал несколько дней назад, что Херсон пуйлу не нужен

А еще писал об опасном для орков выступе у Энергодара и их скором уходе оттуда. Правда там и не рассказал, где какой там выступ и какая им там угроза.

Вообще, Херсон это единственный областной центр, захваченный после 24.02.2022. Теперь и его приходится оставлять. Так что нужен/ненужен - это все философия. А то, что его очень больно удерживать - это факт.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 02:20

  Hotab написав:
Вообще, Херсон это единственный областной центр, захваченный после 24.02.2022.

Формально так, але Сєвєродонецьк та Маріуполь... :(
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Чет 10 лис, 2022 02:26, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 02:51

  L написав:Хоч будівельник у мене в ігнорі за свою безапеляційність в дискусіях, але в даному випадку безапеліційно х..ю ще й з особистими образами пишете Ви


тобто ви вважаєте що кількість спартанів доступня для придбання на ринку безкінечно велика?
і скільки б з ринку не викупили для України це не призведе до здорожчання того що залишилось?
те що ви не розумієте це і є ваша безапеляційна х..я
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 07:07

  Denik написав:
  juristkostya написав:Это к чему вообще? 80 лет назад была мировая война - сейчас локальная. Тогда война шла 7 лет - сейчас меньше года. Тогда промышленность и сельское хозяйство реально страдали от нехватки рабочих рук - сейчас мировой кризис перепроизводства. Вполне логично, что если тогда был дефицит товаров первой необходимости, то сейчас просто растут цены.

По-перше, ще нічого не закінчилося.
По-друге, з моменту введення в дію нафтового ембарго економічна війна стає глобальною.
По-третє, дійсно у Другій Світовій був період "странная война" - до вторгнення у Францію.
Справа в тому, що або нафтове ембарго, або фізична неспроможність РФ призведе до порушення усіх можливих балансів в світі, економічної кризи, особливо в країнах залежних від імпорту нафти та продовольства. Там де є диктаторські режими - вони можуть знайти вихід з кризи у війні.
все, что вы перечислили, не идёт ни в какое сравнение с реалиями 2МВ
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Точно. Боровся за свободу з мазепінським нацизмом, ага..

Пушкин А.С.- великий сын абиссинского народа - предки родом из эфиопской народности фалашей, которые исповедуют иудаизм (сейчас фалаши репатриировались в Израиль)... хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д... Шойгу (Күжүгет оглу Шойгу в армии никогда не служил, женя/дочь зарабатывают на поставках в хармию) - папа тувинец, мама украинка, где хрусский? МАНКУРТ. Дугин – хрусский нацист и фашист, мама украинка. МАНКУРТ. Лавров – псевдоним сценический – настоящая фамилия Калантарян.... И так со всеми.
Киев за ТРИ дня. Назовите мне ТРИ хрусских поэта, потом перейдем к писателям/художникам/композиторам, там так же “весело” … хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ.
Киев оккупировать за ТРИ дня
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