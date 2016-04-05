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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2621262226232624>
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 09:41

  tvagel написав: хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д...

А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:01

  alex_dvornichenko написав:
  tvagel написав: хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д...

А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.

русский - имя прилагательное....(аки дверь)

але ж в нас відмовляються від історії, віддали історичну назву Русі іншим народам, відмовилися від Перемоги над фашизмом у ВВВ, тепер від мови ... залишилося відмовитися від кирилики та православ"я.... і ... а чи були українці ...?
нема, баби і діти виїхали, решту тут винищили.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:04

  alex_dvornichenko написав:
  tvagel написав: хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д...

А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.

Это не точные формулировки. Среди орков много дагестанцев, чеченцев, ингушей, бурятов и др. "малых народностей", но в контексте данной войны их для упрощения идентификации называют "русня". Хотя было бы точнее их называть "путинцами". В РБ тех кто за луку называют лукашисты.

Многие из них русским языком владеют очень условно и русскими себя не считают. Я выкладывал материал как русским живётся в чечне. Все праздники разные, замуж за русского их невеста не пойдет и т.д.

Их территория называется расия что созвучно с Русью. Отсюда путанница.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А еще писал об опасном для орков выступе у Энергодара и их скором уходе оттуда. Правда там и не рассказал, где какой там выступ и какая им там угроза.

Ты у нас прям диванный знаток всего. Типа знал, но не сказал.))
Тебя здесь почитать, так прям как знаток всего, хотя на самом деле обычный хвастун - типа летун - балабол...))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:09

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:
  tvagel написав: хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д...

А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.

Это не точные формулировки. Среди орков много дагестанцев, чеченцев, ингушей, бурятов и др. "малых народностей", но в контексте данной войны их для упрощения идентификации называют "русня". Хотя было бы точнее их называть "путинцами". В РБ тех кто за луку называют лукашисты.

Многие из них русским языком владеют очень условно и русскими себя не считают. Я выкладывал материал как русским живётся в чечне. Все праздники разные, замуж за русского их невеста не пойдет и т.д.

Их территория называется расия что созвучно с Русью. Отсюда путанница.

То раєянє, я є руські. Те що мокша вкрала назву, то треба з цим боротися, а не відмовлятися від того що Україна-Русь
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 лис, 2022 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:10

  Игорь Алексеевич написав:
  Hotab написав:А еще писал об опасном для орков выступе у Энергодара и их скором уходе оттуда. Правда там и не рассказал, где какой там выступ и какая им там угроза.

Ты у нас прям диванный знаток всего. Типа знал, но не сказал.))
Тебя здесь почитать, так прям как знаток всего, хотя на самом деле обычный хвастун - типа летун - балабол...))

Простите его пожалуйста.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:11

  flyman написав:я є руські.
по идее русские те кто живут на территории Руси. А кто живёт на росии те расияне.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:12

  Hotab написав:
  vitaliian написав:
  Aps написав:
Таки да 09.11.2022.
Хотаб у них в штабе что ли работает? :)

Ну он намекал на русскоязычное окружение.

А у меня свои источники.
Дата была определена давно. Под эту дату готовились и службы обеспечения и логистики, которые вышли ещё раньше. Естественно все планы русни известны и нам. И пусть они это знают и боятся.

Успих, ты под Снегиревкой там зимовать собирался? Ну прости.

ЗЫ. Если прям быть точным, я не угадал. Я рассчитывал к 9-му завершение вывода. А не вот открытую подачу команды Шойгу - Суровикин на телевизор и резкое бегство частей, со взрывом мостов.
Возможно что-то не успевали и немного перенеслись.

  Игорь Алексеевич написав:Я писал несколько дней назад, что Херсон пуйлу не нужен

А еще писал об опасном для орков выступе у Энергодара и их скором уходе оттуда. Правда там и не рассказал, где какой там выступ и какая им там угроза.

Вообще, Херсон это единственный областной центр, захваченный после 24.02.2022. Теперь и его приходится оставлять. Так что нужен/ненужен - это все философия. А то, что его очень больно удерживать - это факт.

це як розуміти, інший оператор облікивки? чи україномовний хотаб здувся?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:13

  flyman написав:чи україномовний хотаб здувся?
простите его пожалуйста
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:14

  vitaliian написав:
  flyman написав:я є руські.
по идее русские те кто живут на территории Руси.

руські, на території Русі жила всяка чудь і вєсь і мєря і ще багато хто, але ж вони не русичи.
Питають ти хто, "ми руські", тобто приналежим до руських, підчиняємся їм.
Я ж писав:"русский - имя прилагательное"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 лис, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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