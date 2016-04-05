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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 лис, 2022 09:41
tvagel написав:
хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д...
А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.
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alex_dvornichenko
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Додано: Чет 10 лис, 2022 10:01
alex_dvornichenko написав: tvagel написав:
хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д...
А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.
русский - имя прилагательное....(аки дверь)
але ж в нас відмовляються від історії, віддали історичну назву Русі іншим народам, відмовилися від Перемоги над фашизмом у ВВВ, тепер від мови ... залишилося відмовитися від кирилики та православ"я.... і ... а чи були українці ...?
нема, баби і діти виїхали, решту тут винищили.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 10:04
alex_dvornichenko написав: tvagel написав:
хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д...
А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.
Это не точные формулировки. Среди орков много дагестанцев, чеченцев, ингушей, бурятов и др. "малых народностей", но в контексте данной войны их для упрощения идентификации называют "русня". Хотя было бы точнее их называть "путинцами". В РБ тех кто за луку называют лукашисты.
Многие из них русским языком владеют очень условно и русскими себя не считают. Я выкладывал материал как русским живётся в чечне. Все праздники разные, замуж за русского их невеста не пойдет и т.д.
Их территория называется расия что созвучно с Русью. Отсюда путанница.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 лис, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 10:07
Hotab написав:
А еще писал об опасном для орков выступе у Энергодара и их скором уходе оттуда. Правда там и не рассказал, где какой там выступ и какая им там угроза.
Ты у нас прям диванный знаток всего. Типа знал, но не сказал.))
Тебя здесь почитать, так прям как знаток всего, хотя на самом деле обычный хвастун - типа летун - балабол...))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 10 лис, 2022 10:09
vitaliian написав: alex_dvornichenko написав: tvagel написав:
хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д...
А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.
Это не точные формулировки. Среди орков много дагестанцев, чеченцев, ингушей, бурятов и др. "малых народностей", но в контексте данной войны их для упрощения идентификации называют "русня". Хотя было бы точнее их называть "путинцами". В РБ тех кто за луку называют лукашисты.
Многие из них русским языком владеют очень условно и русскими себя не считают. Я выкладывал материал как русским живётся в чечне. Все праздники разные, замуж за русского их невеста не пойдет и т.д.
Их территория называется расия что созвучно с Русью. Отсюда путанница.
То раєянє, я є руські. Те що мокша вкрала назву, то треба з цим боротися, а не відмовлятися від того що Україна-Русь
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 10 лис, 2022 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 10:10
Игорь Алексеевич написав: Hotab написав:
А еще писал об опасном для орков выступе у Энергодара и их скором уходе оттуда. Правда там и не рассказал, где какой там выступ и какая им там угроза.
Ты у нас прям диванный знаток всего. Типа знал, но не сказал.))
Тебя здесь почитать, так прям как знаток всего, хотя на самом деле обычный хвастун - типа летун - балабол...))
Простите его пожалуйста.
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vitaliian
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Додано: Чет 10 лис, 2022 10:11
flyman написав:
я є руські.
по идее русские те кто живут на территории Руси. А кто живёт на росии те расияне.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 10 лис, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 10:12
Hotab написав: vitaliian написав: Aps написав:
Таки да 09.11.2022.
Хотаб у них в штабе что ли работает?
Ну он намекал на русскоязычное окружение.
А у меня свои источники.
Дата была определена давно. Под эту дату готовились и службы обеспечения и логистики, которые вышли ещё раньше. Естественно все планы русни известны и нам. И пусть они это знают и боятся.
Успих, ты под Снегиревкой там зимовать собирался? Ну прости.
ЗЫ. Если прям быть точным, я не угадал. Я рассчитывал к 9-му завершение вывода. А не вот открытую подачу команды Шойгу - Суровикин на телевизор и резкое бегство частей, со взрывом мостов.
Возможно что-то не успевали и немного перенеслись.
Игорь Алексеевич написав:
Я писал несколько дней назад, что Херсон пуйлу не нужен
А еще писал об опасном для орков выступе у Энергодара и их скором уходе оттуда. Правда там и не рассказал, где какой там выступ и какая им там угроза.
Вообще, Херсон это единственный областной центр, захваченный после 24.02.2022. Теперь и его приходится оставлять. Так что нужен/ненужен - это все философия. А то, что его очень больно удерживать - это факт.
це як розуміти, інший оператор облікивки? чи україномовний хотаб здувся?
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Додано: Чет 10 лис, 2022 10:13
flyman написав:
чи україномовний хотаб здувся?
простите его пожалуйста
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Додано: Чет 10 лис, 2022 10:14
vitaliian написав: flyman написав:
я є руські.
по идее русские те кто живут на территории Руси.
руські, на території Русі жила всяка чудь і вєсь і мєря і ще багато хто, але ж вони не русичи.
Питають ти хто, "ми руські", тобто приналежим до руських, підчиняємся їм.
Я ж писав:"русский - имя прилагательное"
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 10 лис, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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