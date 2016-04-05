Hotab написав:

vitaliian написав: Aps написав:

Таки да 09.11.2022.

Хотаб у них в штабе что ли работает? Таки да 09.11.2022.Хотаб у них в штабе что ли работает?

Ну он намекал на русскоязычное окружение. Ну он намекал на русскоязычное окружение.

Игорь Алексеевич написав: Я писал несколько дней назад, что Херсон пуйлу не нужен Я писал несколько дней назад, что Херсон пуйлу не нужен

А у меня свои источники.Дата была определена давно. Под эту дату готовились и службы обеспечения и логистики, которые вышли ещё раньше. Естественно все планы русни известны и нам. И пусть они это знают и боятся.Успих, ты под Снегиревкой там зимовать собирался? Ну прости.ЗЫ. Если прям быть точным, я не угадал. Я рассчитывал к 9-му завершение вывода. А не вот открытую подачу команды Шойгу - Суровикин на телевизор и резкое бегство частей, со взрывом мостов.Возможно что-то не успевали и немного перенеслись.А еще писал об опасном для орков выступе у Энергодара и их скором уходе оттуда. Правда там и не рассказал, где какой там выступ и какая им там угроза.Вообще, Херсон это единственный областной центр, захваченный после 24.02.2022. Теперь и его приходится оставлять. Так что нужен/ненужен - это все философия. А то, что его очень больно удерживать - это факт.