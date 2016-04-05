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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 26212622262326242625>
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 09:41

  tvagel написав: хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д...

А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:04

  alex_dvornichenko написав:
  tvagel написав: хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д...

А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.

Это не точные формулировки. Среди орков много дагестанцев, чеченцев, ингушей, бурятов и др. "малых народностей", но в контексте данной войны их для упрощения идентификации называют "русня". Хотя было бы точнее их называть "путинцами". В РБ тех кто за луку называют лукашисты.

Многие из них русским языком владеют очень условно и русскими себя не считают. Я выкладывал материал как русским живётся в чечне. Все праздники разные, замуж за русского их невеста не пойдет и т.д.

Их территория называется расия что созвучно с Русью. Отсюда путанница.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:09

  vitaliian написав:
  alex_dvornichenko написав:
  tvagel написав: хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д...

А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.

Это не точные формулировки. Среди орков много дагестанцев, чеченцев, ингушей, бурятов и др. "малых народностей", но в контексте данной войны их для упрощения идентификации называют "русня". Хотя было бы точнее их называть "путинцами". В РБ тех кто за луку называют лукашисты.

Многие из них русским языком владеют очень условно и русскими себя не считают. Я выкладывал материал как русским живётся в чечне. Все праздники разные, замуж за русского их невеста не пойдет и т.д.

Их территория называется расия что созвучно с Русью. Отсюда путанница.

То раєянє, я є руські. Те що мокша вкрала назву, то треба з цим боротися, а не відмовлятися від того що Україна-Русь
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 лис, 2022 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:11

  flyman написав:я є руські.
по идее русские те кто живут на территории Руси. А кто живёт на росии те расияне.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:14

  vitaliian написав:
  flyman написав:я є руські.
по идее русские те кто живут на территории Руси.

руські, на території Русі жила всяка чудь і вєсь і мєря і ще багато хто, але ж вони не русичи.
Питають ти хто, "ми руські", тобто приналежим до руських, підчиняємся їм.
Я ж писав:"русский - имя прилагательное"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 лис, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:14

  vitaliian написав:Их территория называется расия что созвучно с Русью. Отсюда путанница.

Я лично согласен с немалым количеством историков, что это не путаница, а осознанный захват наследия Руси и его узурпация московией и РИ, на правах победителя... как во время Ивана Калиты, в коллаборации с ордой, московия поучаствовала в разрушении Руси.. так и понеслось.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:... восточный славянин, житель Руси ...

Князь Киевской Руси крестил болота, через 733года Петя (ученик из Европы) назвал эти болота Россией. С таким же успехом африканский вождь плени чумба-юмба мог объявить себя наследником Киевской Руси. Никакого отношения болота к Киеву не имеют. Разница между Русью и Россией такая же как между гонораром и гонореей…Андрюша (его свои же и прибили) украл икону…Нынешний (бабушка на парадике с пледиком на коленках среди ряженных вЯтеранов, строящая из себя мачО) приватизировал Победу во 2-й мировой войне… Все, все, все в рф ворованное: Название, Вера, История, Стиралки, Зерно, АК-47, Песни, Победа и т.д.
Убери в истории (про православие даже не говорю) гнилой рф Киев/Украину – гнилая рф – выкидыш Золотой Орды (потомки Темучжина)– что и соответствует действительности даже в XXI веке (по системе управления государством, по взаимоотношению: Начальник – Народец и т.д.). Поэтому еще с Ивана №3 (специально для этого вторым браком женился на племяннице последнего византийского императора) на болотАх искали хоть какие-то связи с Цивилизацией: третий Рим и т.д.
tvagel
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:26

втрати обох сторін - по 100 тисяч вбитими та пораненими...

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що понад 100 000 російських солдатів було вбито або поранено під час війни в Україні. При цьому Міллі заявив, що те ж саме на українській стороні.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Ви бачите понад 100 000 убитих і поранених російських солдатів. Те ж саме, ймовірно, і на українській стороні".

Деталі: Міллі, виступаючи на заході в Економічному клубі Нью-Йорка, назвав вторгнення Росії в Україну "величезною стратегічною помилкою", за яку країна буде розплачуватися "роками, роками і роками".
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:28

  jump написав:При цьому Міллі заявив, що те ж саме на українській стороні
я тут больше верю Зеленскому и генштабу. Генерал не историк и не статистик. В цифрах может сильно ошибаться.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

alex_dvornichenko написав:
  tvagel написав: хусский не существует в Мире, есть те, кто забыл свои корни – МАНКУРТЫ: возьми любого хрусского – хорошо помой (они ведь всегда грязные ходят) отмоешь украинца, татарина, поляка и т.д...

А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.
Нажаль
Faceless
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