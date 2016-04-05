А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 09:41
А мне даже обидно, что они само понятие русский, понятие этноса - восточный славянин, житель Руси, узурпировали, испохабили и превратили в фашистский фетиш.
Додано: Чет 10 лис, 2022 10:04
Это не точные формулировки. Среди орков много дагестанцев, чеченцев, ингушей, бурятов и др. "малых народностей", но в контексте данной войны их для упрощения идентификации называют "русня". Хотя было бы точнее их называть "путинцами". В РБ тех кто за луку называют лукашисты.
Многие из них русским языком владеют очень условно и русскими себя не считают. Я выкладывал материал как русским живётся в чечне. Все праздники разные, замуж за русского их невеста не пойдет и т.д.
Их территория называется расия что созвучно с Русью. Отсюда путанница.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 лис, 2022 10:09
То раєянє, я є руські. Те що мокша вкрала назву, то треба з цим боротися, а не відмовлятися від того що Україна-Русь
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 лис, 2022 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 лис, 2022 10:11
по идее русские те кто живут на территории Руси. А кто живёт на росии те расияне.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 лис, 2022 10:14
руські, на території Русі жила всяка чудь і вєсь і мєря і ще багато хто, але ж вони не русичи.
Питають ти хто, "ми руські", тобто приналежим до руських, підчиняємся їм.
Я ж писав:"русский - имя прилагательное"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 лис, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 лис, 2022 10:14
Я лично согласен с немалым количеством историков, что это не путаница, а осознанный захват наследия Руси и его узурпация московией и РИ, на правах победителя... как во время Ивана Калиты, в коллаборации с ордой, московия поучаствовала в разрушении Руси.. так и понеслось.
Додано: Чет 10 лис, 2022 10:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Князь Киевской Руси крестил болота, через 733года Петя (ученик из Европы) назвал эти болота Россией. С таким же успехом африканский вождь плени чумба-юмба мог объявить себя наследником Киевской Руси. Никакого отношения болота к Киеву не имеют. Разница между Русью и Россией такая же как между гонораром и гонореей…Андрюша (его свои же и прибили) украл икону…Нынешний (бабушка на парадике с пледиком на коленках среди ряженных вЯтеранов, строящая из себя мачО) приватизировал Победу во 2-й мировой войне… Все, все, все в рф ворованное: Название, Вера, История, Стиралки, Зерно, АК-47, Песни, Победа и т.д.
Убери в истории (про православие даже не говорю) гнилой рф Киев/Украину – гнилая рф – выкидыш Золотой Орды (потомки Темучжина)– что и соответствует действительности даже в XXI веке (по системе управления государством, по взаимоотношению: Начальник – Народец и т.д.). Поэтому еще с Ивана №3 (специально для этого вторым браком женился на племяннице последнего византийского императора) на болотАх искали хоть какие-то связи с Цивилизацией: третий Рим и т.д.
Додано: Чет 10 лис, 2022 10:26
втрати обох сторін - по 100 тисяч вбитими та пораненими...
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі заявив, що понад 100 000 російських солдатів було вбито або поранено під час війни в Україні. При цьому Міллі заявив, що те ж саме на українській стороні.
Джерело: CNN
Пряма мова: "Ви бачите понад 100 000 убитих і поранених російських солдатів. Те ж саме, ймовірно, і на українській стороні".
Деталі: Міллі, виступаючи на заході в Економічному клубі Нью-Йорка, назвав вторгнення Росії в Україну "величезною стратегічною помилкою", за яку країна буде розплачуватися "роками, роками і роками".
Додано: Чет 10 лис, 2022 10:28
Додано: Чет 10 лис, 2022 10:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нажаль
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