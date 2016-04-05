Додано: Чет 10 лис, 2022 10:19

alex_dvornichenko написав: ... восточный славянин, житель Руси ... ... восточный славянин, житель Руси ...

Князь Киевской Руси крестил болота, через 733года Петя (ученик из Европы) назвал эти болота Россией. С таким же успехом африканский вождь плени чумба-юмба мог объявить себя наследником Киевской Руси. Никакого отношения болота к Киеву не имеют.…Андрюша (его свои же и прибили) украл икону…Нынешний (бабушка на парадике с пледиком на коленках среди ряженных вЯтеранов, строящая из себя мачО) приватизировал Победу во 2-й мировой войне… Все, все, все в рф ворованное: Название, Вера, История, Стиралки, Зерно, АК-47, Песни, Победа и т.д.Убери в истории (про православие даже не говорю) гнилой рф Киев/Украину – гнилая рф – выкидыш Золотой Орды (потомки Темучжина)– что и соответствует действительности даже в XXI веке (по системе управления государством, по взаимоотношению: Начальник – Народец и т.д.). Поэтому еще с Ивана №3 (специально для этого вторым браком женился на племяннице последнего византийского императора) на болотАх искали хоть какие-то связи с Цивилизацией: третий Рим и т.д.