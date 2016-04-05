flyman написав:руські, на території Русі жила всяка чудь і вєсь і мєря і ще багато хто, але ж вони не русичи. Питають ти хто, "ми руські", тобто приналежим до руських, підчиняємся їм. Я ж писав:"русский - имя прилагательное"
Генетично, на фіно-угорських землях рф, майже всюди живуть слов'яни, корінні народи майже щезли. Білоруси не відмовились від назви русь, і опинились на межі повної асиміляції. Гасло "Геть від Москви!" актуально як ніколи.
otg написав:Какие имиджевые потери? Плевать они на них хотели. Посмотрим
пропагандоны 8 лет работают на имидж пуйла - победителя, и великой рассии, а тут плевать хотели. Ранее я писал что эта война не за территории, а чтобы показать миру и НАТО свою силу, мощь, влияние. Отсюда и нарративы "киви за 3 дня"
В прежнем виде война уже потеряла смысл, сейчас идёт поиск нового формата. Из всех доступных средств это удары по энергоструктуре, мировой кризис продовольствия и Яо.
То что остальные территории тоже освободят было ожидаемо после отхода из Бучи, по крайней мере для меня, примерно тогда же я понял что война не за территории. Зачем было делать такой крюк перебрасывать колонны по 40 км длиной, чтобы потом отступать. Думали взять испугом и что Зеленский сбежит. Понты весь их смысл.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 11:52, всього редагувалось 6 разів.
Першу партію бронемашин CVR(T), яку фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа Громад» придбали у Великій Британії, відправили в Україну.
Петро Порошенко оприлюднив кадри з завантаженням бронемашин для транспортування з-за кордону. Повідомляється, що до України прямує перша партія з 6 бронемашин. Судячи з документа Держаної служби експортного контролю України, перша партія включає командно-штабні машини FV105 «Sultan» та бронетранспортери FV103 «Spartan».
Також в роботі зараз документи й ліцензії на поставку ще 8 бронемашин серії CVR(T). «6 бронемашин із загалом законтрактованих 14 – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію», – розповів Порошенко.
Місяць тому у Великій Британії українські волонтери домовились із владою Великої Британії про постачання партії цих бронемашин.
Зазначтеся, що кожна така поставка – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська.
V2 написав:Першу партію бронемашин CVR(T), яку фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа Громад» придбали у Великій Британії, відправили в Україну.
Петро Порошенко оприлюднив кадри з завантаженням бронемашин для транспортування з-за кордону. Повідомляється, що до України прямує перша партія з 6 бронемашин. Судячи з документа Держаної служби експортного контролю України, перша партія включає командно-штабні машини FV105 «Sultan» та бронетранспортери FV103 «Spartan».
Також в роботі зараз документи й ліцензії на поставку ще 8 бронемашин серії CVR(T). «6 бронемашин із загалом законтрактованих 14 – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію», – розповів Порошенко.
Місяць тому у Великій Британії українські волонтери домовились із владою Великої Британії про постачання партії цих бронемашин.
Зазначтеся, що кожна така поставка – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська.
США помітили перші ознаки того, що росія відводить свої війська з Херсону – голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі
Але, за його словами, щоб відвести 20—30 тисяч військ із західного берега Дніпра, можуть знадобитися дні або навіть тижні:
«Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили та відновити оборонні лінії на південь від річки, але це ще треба побачити. Наразі є перші ознаки того, що вони роблять те, що кажуть, і ми бачимо ці попередні ознаки».