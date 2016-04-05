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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2622262326242625>
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:руські, на території Русі жила всяка чудь і вєсь і мєря і ще багато хто, але ж вони не русичи.
Питають ти хто, "ми руські", тобто приналежим до руських, підчиняємся їм.
Я ж писав:"русский - имя прилагательное"

Генетично, на фіно-угорських землях рф, майже всюди живуть слов'яни, корінні народи майже щезли.
Білоруси не відмовились від назви русь, і опинились на межі повної асиміляції. Гасло "Геть від Москви!" актуально як ніколи.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Асиміляції з ким?
Бульбаші, на відміну від інших русичів, наразі в самій вигідній ситуації.

З великоросами. Бульбаші вже навіть суржик забули, як українці Кубані. Генетично вони схожі, тільки мова і залишилась останнім бар'єром, щоб не стати кацапами.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 10:59

  otg написав:Какие имиджевые потери? Плевать они на них хотели. Посмотрим
пропагандоны 8 лет работают на имидж пуйла - победителя, и великой рассии, а тут плевать хотели. Ранее я писал что эта война не за территории, а чтобы показать миру и НАТО свою силу, мощь, влияние. Отсюда и нарративы "киви за 3 дня"

В прежнем виде война уже потеряла смысл, сейчас идёт поиск нового формата. Из всех доступных средств это удары по энергоструктуре, мировой кризис продовольствия и Яо.

То что остальные территории тоже освободят было ожидаемо после отхода из Бучи, по крайней мере для меня, примерно тогда же я понял что война не за территории. Зачем было делать такой крюк перебрасывать колонны по 40 км длиной, чтобы потом отступать. Думали взять испугом и что Зеленский сбежит. Понты весь их смысл.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 11:52, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:00

  lapay написав:
  flyman написав:Асиміляції з ким?
Бульбаші, на відміну від інших русичів, наразі в самій вигідній ситуації.

З великоросами. Бульбаші вже навіть суржик забули, як українці Кубані. Генетично вони схожі, тільки мова і залишилась останнім бар'єром, щоб не стати кацапами.

Мова вже не бар'єр. Білоруської мови там вже мізер.
На сьогодні вже є реальний шанс що білоруська мова просто помре з часом.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:01

по поводу освобождения Херсона, тут есть нехороший момент-если его освободить, русня с левого берега, прямой наводкой сравняет его с землёй :cry: , поэтому, думаю будет несколько другое решение...
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:10

Місто птаха, отже свободи — Снігурівка, нарешті вільна
10:53

https://t.me/s/DeepStateUA/14607
С видео.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Першу партію бронемашин CVR(T), яку фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа Громад» придбали у Великій Британії, відправили в Україну.

Петро Порошенко оприлюднив кадри з завантаженням бронемашин для транспортування з-за кордону.
Повідомляється, що до України прямує перша партія з 6 бронемашин.
Судячи з документа Держаної служби експортного контролю України, перша партія включає командно-штабні машини FV105 «Sultan» та бронетранспортери FV103 «Spartan».

Також в роботі зараз документи й ліцензії на поставку ще 8 бронемашин серії CVR(T).
«6 бронемашин із загалом законтрактованих 14 – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію», – розповів Порошенко.

Місяць тому у Великій Британії українські волонтери домовились із владою Великої Британії про постачання партії цих бронемашин.

Зазначтеся, що кожна така поставка – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська.

За даними Юрія Бірюкова, кожен FV103 «Spartan» коштував волонтерам 29 500 фунтів.
https://mil.in.ua/uk/news/z-brytaniyi-d ... hyn-cvr-t/
V2
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:яка мова?
не розумію ці стенання про мову.
скоро змусять вчити англійську,
будете волати про клятих англосаксів?

Та мова, яка захищає Західну Україну від нападу кацапів краще за ядерну зброю. Хоча мова не панацея, якщо голосувати за бульбофюрера чи опзж, як в Сватово.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:27

  V2 написав:Першу партію бронемашин CVR(T), яку фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа Громад» придбали у Великій Британії, відправили в Україну.

Петро Порошенко оприлюднив кадри з завантаженням бронемашин для транспортування з-за кордону.
Повідомляється, що до України прямує перша партія з 6 бронемашин.
Судячи з документа Держаної служби експортного контролю України, перша партія включає командно-штабні машини FV105 «Sultan» та бронетранспортери FV103 «Spartan».

Також в роботі зараз документи й ліцензії на поставку ще 8 бронемашин серії CVR(T).
«6 бронемашин із загалом законтрактованих 14 – штурмові і розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan – скоро будуть у ЗСУ. Днями нарешті отримали українську ввізну ліцензію», – розповів Порошенко.

Місяць тому у Великій Британії українські волонтери домовились із владою Великої Британії про постачання партії цих бронемашин.

Зазначтеся, що кожна така поставка – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська.

За даними Юрія Бірюкова, кожен FV103 «Spartan» коштував волонтерам 29 500 фунтів.
https://mil.in.ua/uk/news/z-brytaniyi-d ... hyn-cvr-t/

Тепер чекаємо на звіт від Притули і побачимо, хто є хто.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:37

Из русского паблика

Зображення

США помітили перші ознаки того, що росія відводить свої війська з Херсону – голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі

Але, за його словами, щоб відвести 20—30 тисяч військ із західного берега Дніпра, можуть знадобитися дні або навіть тижні:

«Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили та відновити оборонні лінії на південь від річки, але це ще треба побачити. Наразі є перші ознаки того, що вони роблять те, що кажуть, і ми бачимо ці попередні ознаки».

https://t.me/voynareal/41715
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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