Колись ватний crumd насміхався, що коли починають на цій гілці про політику чи мову, то значить нема військових перемог. Сьогодні про мову і національності знов говорять, але перемоги є, а crumd-а нема. Так само як в історію пішли "вкладчик" та інша прорашиська босота. Так і всіх кацапів скоро не буде в Україні.
edvardd написав:по поводу освобождения Херсона, тут есть нехороший момент-если его освободить, русня с левого берега, прямой наводкой сравняет его с землёй , поэтому, думаю будет несколько другое решение...
Шось мені підказує, що не зрівняють. Не встигнуть😉
Schmit написав:А як же москалі по "отакуму" умудрились проїхати на початку війни майже за три дні і під воду не пішли
Ну дорога то є. По ній і їхали. Треба розуміти, що одна 59-та бригада не могла стримати кілька десятків БТГр серед степу (а за кількі км від Дніпра вже степ, а не "отаке"), де панує авіація та перевага артилерії в сотні разів. На півдні мало бути 5-10 бригад, заритих і залитих бетоном. Щоб той весь південь насичити військами. Але де їх будо взяти і чим озброїти.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 лис, 2022 12:32, всього редагувалось 2 разів.
jump написав:При цьому Міллі заявив, що те ж саме на українській стороні
я тут больше верю Зеленскому и генштабу. Генерал не историк и не статистик. В цифрах может сильно ошибаться.
Официальных цифр не существует! Они могут появиться только после де оккупации всей территории Украины. А там: Мариуполь. Донецк Луганск .......... И потери прежде всего в "населении"... Чем дольше под рашистами - тем тотальнее ликвидировано население. А теперь вспомните качество последней "переписи".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 10 лис, 2022 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Бронетехніка чи гармати підуть під землю/воду.
А як же москалі по "отакуму" умудрились проїхати на початку війни майже за три дні і під воду не пішли.
Вони там не їхали. Херсон їм вдалося швидко захопити завдяки висадці десанту.
Скорее благодаря тому, что Херсон был банально брошен. Местные сняли море кадров, как рашкованы перебежками передвигались по пустым улицам. Все опасались наших засад, никак не могли поверить, что в Херсоне пусто.