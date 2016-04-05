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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2623262426252626>
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Херсона, тут есть нехороший момент-если его освободить, русня с левого берега, прямой наводкой сравняет его с землёй

Ви не були в Херсоні явно. Там на лівому березі на кілька кілометрів отаке
Зображення
Бронетехніка чи гармати підуть під землю/воду.



Але не прямою наводкою бити будуть. Без сумніву.

Ну і місця на фото будуть полігоном для ДРГ обох сторін. Там буде цікаво і небезпечно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:53

Колись ватний crumd насміхався, що коли починають на цій гілці про політику чи мову, то значить нема військових перемог.
Сьогодні про мову і національності знов говорять, але перемоги є, а crumd-а нема. Так само як в історію пішли "вкладчик" та інша прорашиська босота.
Так і всіх кацапів скоро не буде в Україні.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Відступ з Херсону означає ще одне - крах радянської концепції ВДВ. На плацдармі частини десантно-штурмових військ були фактично в повному складі...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:20

  Hotab написав:
  edvardd написав:Херсона, тут есть нехороший момент-если его освободить, русня с левого берега, прямой наводкой сравняет его с землёй

Ви не були в Херсоні явно. Там на лівому березі на кілька кілометрів отаке
Зображення
Бронетехніка чи гармати підуть під землю/воду.

А як же москалі по "отакуму" умудрились проїхати на початку війни майже за три дні і під воду не пішли.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:21

  edvardd написав:по поводу освобождения Херсона, тут есть нехороший момент-если его освободить, русня с левого берега, прямой наводкой сравняет его с землёй :cry: , поэтому, думаю будет несколько другое решение...

Шось мені підказує, що не зрівняють. Не встигнуть😉
fler
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:25

  Schmit написав:
  Hotab написав:Бронетехніка чи гармати підуть під землю/воду.

А як же москалі по "отакуму" умудрились проїхати на початку війни майже за три дні і під воду не пішли.

Вони там не їхали. Херсон їм вдалося швидко захопити завдяки висадці десанту.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:А як же москалі по "отакуму" умудрились проїхати на початку війни майже за три дні і під воду не пішли

Ну дорога то є. По ній і їхали.
Треба розуміти, що одна 59-та бригада не могла стримати кілька десятків БТГр серед степу (а за кількі км від Дніпра вже степ, а не "отаке"), де панує авіація та перевага артилерії в сотні разів. На півдні мало бути 5-10 бригад, заритих і залитих бетоном. Щоб той весь південь насичити військами. Але де їх будо взяти і чим озброїти.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 лис, 2022 12:32, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:30

  vitaliian написав:
  jump написав:При цьому Міллі заявив, що те ж саме на українській стороні
я тут больше верю Зеленскому и генштабу. Генерал не историк и не статистик. В цифрах может сильно ошибаться.

Официальных цифр не существует!
Они могут появиться только после де оккупации всей территории Украины.
А там:
Мариуполь.
Донецк
Луганск
..........
И потери прежде всего в "населении"...
Чем дольше под рашистами - тем тотальнее ликвидировано население.
А теперь вспомните качество последней "переписи".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 10 лис, 2022 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:31

  vitaliian написав:Зображення

Хитрий план - це коспірологи;
Позор для ВС РФ - це реалісти;
Стратегічне рішення щоб зберегти життя людей - це оптимісти(мрійники).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:33

  fler написав:
  Schmit написав:
  Hotab написав:Бронетехніка чи гармати підуть під землю/воду.

А як же москалі по "отакуму" умудрились проїхати на початку війни майже за три дні і під воду не пішли.

Вони там не їхали. Херсон їм вдалося швидко захопити завдяки висадці десанту.

Скорее благодаря тому, что Херсон был банально брошен. Местные сняли море кадров, как рашкованы перебежками передвигались по пустым улицам. Все опасались наших засад, никак не могли поверить, что в Херсоне пусто.
antey1969
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