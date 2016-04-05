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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2623262426252626
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

И наоборот:
Трудоустроенные украинские беженцы в Польше улучшили уровень жизни по сравнению с тем, как они жили дома. Об этом пишет money.pl.
Результаты исследования агентства занятости Gremi Personal, которые приводит издание, показывают, что гораздо лучше жить стали 51,1% переехавших украинцев. По их словам, они могут покупать вещи и продукты, которые дома не могли себе позволить.

Еще 36,7% не видят разницы. Около 12% опрошенных ответили, что живут хуже, потому что потеряли более высокооплачиваемую работу в Украине.

Авторы статьи отмечают, что такая тенденция охватывает как профессиональных сотрудников, работающих в Польше по специальности и открывающих бизнес, так и временных трудовых мигрантов, которые работают сезонами и деньги отвозят домой.

"Сейчас большинство граждан Украины ищут временную работу по 6-9-месячным контрактам, потому что хотят вернуться на родину", – отметили эксперты Gremi Personal.

Минимальная зарплата в Польше составляет 3010 злотых брутто, а в Украине – около 846 злотых (6,5 тыс. грн), говорится в статье. Украинцы считаются ценными работниками для польских предпринимателей и привлекательными потребителями для экономики, отмечают эксперты.

По последним данным министерства семьи и социальной политики Польши, по упрощенной процедуре в стране работают около 650 тыс. граждан Украины.

Профессор Мацей Дущик из Центра исследований миграции Варшавского университета сообщил изданию, что с начала развязанной Россией войны правительство потратило на помощь беженцам около 3,5 млрд злотых (€750 млн). За этот же период страна получила от них 10 млрд злотых (€2 млрд) налоговых поступлений.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/bol ... 35328.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:37

  antey1969 написав:
  fler написав:Вони там не їхали. Херсон їм вдалося швидко захопити завдяки висадці десанту.

Скорее благодаря тому, что Херсон был банально брошен. Местные сняли море кадров, как рашкованы перебежками передвигались по пустым улицам. Все опасались наших засад, никак не могли поверить, что в Херсоне пусто.

Иногда лучше оставить какой то город, но сберечь живую силу для дальнейшего сопротивления. Странно что русня тоже этому научилась. Сталинградов не устраивают. И Мариуполь надо было сразу оставить. Слишком длинная и сложная логистика из Запорожья, а до Таганрога там пешком можно дойти или самолётом пару минут.

ВСУ без боев заняли оставленную российскими войсками Снигиревку. По всей видимости, примерно в таком ключе и будет происходить жест доброй воли на правобережье. В случае, если вывод будет происходить не слишком активно, его будут подбадривать ударами артиллерии, но в целом пока ВСУ просто сопровождают уходящего противника.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 лис, 2022 12:52, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:41

  Hotab написав:
  Schmit написав:А як же москалі по "отакуму" умудрились проїхати на початку війни майже за три дні і під воду не пішли

Ну дорога то є. По ній і їхали.
Треба розуміти, що одна 59-та бригада не могла стримати кілька десятків БТГр серед степу (а за кількі км від Дніпра вже степ, а не "отаке"), де панує авіація та перевага артилерії в сотні разів. На півдні мало бути 5-10 бригад, заритих і залитих бетоном. Щоб той весь південь насичити військами. Але де їх будо взяти і чим озброїти.

Щоб зупинити просування по кількох дорогах (коли все кругом непроїздне) потрібно було "5-10 бригад, заритих і залитих бетоном"?
Ну хоча б через Дніпро ж можна було москалів не перепустити?
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 10 лис, 2022 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Ну хоча б через Дніпро ж можна було москалів не перепустити

Якби не полягли в степу на лівому березі і потім би підірвали міст через Дніпро, то так. Фронт був би по Дніпру і зараз.
Якщо що, Марік це б не врятувало. Але Ніко - так.
Hotab
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