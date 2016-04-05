Результаты исследования агентства занятости Gremi Personal, которые приводит издание, показывают, что гораздо лучше жить стали 51,1% переехавших украинцев. По их словам, они могут покупать вещи и продукты, которые дома не могли себе позволить.Еще 36,7% не видят разницы. Около 12% опрошенных ответили, что живут хуже, потому что потеряли более высокооплачиваемую работу в Украине.Авторы статьи отмечают, что такая тенденция охватывает как профессиональных сотрудников, работающих в Польше по специальности и открывающих бизнес, так и временных трудовых мигрантов, которые работают сезонами и деньги отвозят домой."Сейчас большинство граждан Украины ищут временную работу по 6-9-месячным контрактам, потому что хотят вернуться на родину", – отметили эксперты Gremi Personal.Минимальная зарплата в Польше составляет 3010 злотых брутто, а в Украине – около 846 злотых (6,5 тыс. грн), говорится в статье. Украинцы считаются ценными работниками для польских предпринимателей и привлекательными потребителями для экономики, отмечают эксперты.По последним данным министерства семьи и социальной политики Польши, по упрощенной процедуре в стране работают около 650 тыс. граждан Украины.Профессор Мацей Дущик из Центра исследований миграции Варшавского университета сообщил изданию, что с начала развязанной Россией войны правительство потратило на помощь беженцам около 3,5 млрд злотых (€750 млн). За этот же период страна получила от них 10 млрд злотых (€2 млрд) налоговых поступлений.Больше читайте тут: